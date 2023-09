Biskup odsunął go od ołtarza za seksparty na plebanii. Wskazany ksiądz uważa, że to uderzenie w Kościół

W mieszkaniu służbowym parafii zemdlał mężczyzna. Wezwani ratownicy nie zostali wpuszczeni, interweniowała policja i sprawa trafiła do mediów. Tak wybuchła seksafera w Dąbrowie Górniczej. Biskup wskazał winnego - jednego z księży. Wyrzucił go z mieszkania, pozbawił funkcji. Teraz ksiądz obwinia o wszystko media.

Impreza z udziałem mężczyzny świadczącego usługi seksualne

Okazało się, że w mieszaniu była impreza z udziałem mężczyzny świadczącego usługi seksualne. To on miał stracić przytomność. Wedle doniesień medialnych mogło do tego doprowadzić nadużycie środków na potencję.

"Odbieram to jako ewidentne uderzenie w Kościół"

I dalej: "Z dnia na dzień zmieniają się podawane fakty, o których słyszymy lub czytamy z coraz to nowych relacji medialnych. Odbieram to jako ewidentne uderzenie w Kościół, a w tym w duchowieństwo i wiernych, by poniżyć jego pozycję, zadania i misję. Myślę, że gdyby cokolwiek podobnego wydarzyło się osobie mało znanej, o innej profesji, nie medialnej, nie duchownej, to nie byłoby w ogóle sprawy".