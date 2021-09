Zarzuty i areszt dla kierowcy autobusu, który po pijanemu i potrącił kobietę w Dąbrowie Górniczej. Policja szuka pasażerów

Zarzuty i areszt dla kierowcy

Mężczyzna dopiero w środę usłyszał zarzuty, ponieważ trzeźwiał w policyjnym areszcie. Podejrzany jest o prowadzenie pojazdu i spowodowanie wypadku, będąc pod wpływem alkoholu. Przyznał się do zarzucanych czynów, grozi mu do trzech lat więzienia.

Prokuratora wystąpiła do sądu o zastosowanie wobec niego aresztu tymczasowego, argumentując to między innymi koniecznością zabezpieczenia właściwego toku postępowania. Sąd zgodził się na dwa miesiące aresztowania.

Kobieta była na poboczu

- Kobieta została potrącona, kiedy próbowała wsiąść do samochodu, zaparkowanego przy trasie przejazdu autobusu linii 609. Nie był to rejon przystanku - relacjonował policjant.

Siła uderzenia odrzuciła 51-latkę na kilka metrów. Kobieta była przytomna. Trafiła do szpitala z obrażeniami głowy i stłuczeniami barku. - Została już przesłuchana, ale nic nie pamięta z wypadku - dodaje dzisiaj rzecznik. - Z relacji świadków wynika, że wsiadała do samochodu od strony kierowcy, ale znajdowała się na poboczu, nie na jezdni - podkreślał Kasprzyk.

"Dla nas jest to niedopuszczalna sytuacja"

- Tam nie było ani jednego pasażera w autobusie. Ten autobus, ten kierowca nie świadczył usługi przewozu na linii numer 609, tak jak niektóre źródła podają. Nie możemy wykluczyć, że kierowca miał na przykład przerwę i mógł to być przejazd techniczny - zmienienie lokalizacji autobusu z jednej zajezdni do drugiej albo do przejazdu na przystanek początkowy. To wymaga potwierdzenia, stąd nasze pilne wezwanie prywatnego przewoźnika do złożenia nam szczegółowych wyjaśnień - powiedział rzecznik.