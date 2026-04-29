Jeździł motocyklem po ścieżce rowerowej. "Zebrał" 54 punkty karne i grozi mu pięć lat więzienia
Policjanci podczas patrolu zauważyli mężczyznę, który nad zbiornikiem Pogoria III w Dąbrowie Górniczej jeździł szybko motocyklem elektrycznym po ścieżce rowerowej, "ignorując podstawowe zasady bezpieczeństwa". Na chwilę zniknął funkcjonariuszom z oczu, ale niedługo potem zobaczyli go w innym rejonie.
Chcieli go zatrzymać, ale zaczął uciekać. Rozpoczął się pościg. Motocyklista, 41-latek z Dąbrowy Górniczej, został zatrzymany po tym , jak zderzył się z radiowozem.
Odpowie za ucieczkę
Za jazdę po ścieżce, wykroczenia drogowe i kolizję zebrał aż 54 punkty karne. A za ucieczkę grozi mu nawet pięć lat więzienia.
"Za popełnione przestępstwo grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolności. Takie zachowanie należy uznać za skrajnie nieodpowiedzialne i rażąco niebezpieczne" - przekazała w komunikacie Komenda Miejska Policji w Dąbrowie Górniczej.
