"Przepraszam! Każdą i każdego. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy"

Metropolita katowicki abp Adrian Galbas, który od niedawna jest także administratorem diecezji sosnowieckiej podczas mszy w Bazylice NMP Anielskiej w Dąbrowie Górniczej przeprosił za to, że wielu ludziom parafia ta kojarzy się nie z Matką Bożą, ale z "bezeceństwem i grzechem". - Przepraszam! Każdą i każdego. Przepraszam was, parafian tej parafii i mieszkańców Dąbrowy. Staliście się bez własnej winy częścią tej niesławy - powiedział.

To w mieszkaniu ks. Z. na terenie parafii NMP Anielskiej w sierpniu ub. roku odbyło się spotkanie o charakterze seksualnym z udziałem kilku mężczyzn, w trakcie którego jeden z nich stracił przytomność. Interweniowało pogotowie i policja.

"Naturalną reakcją jest oburzenie i gniew. Zaraz potem wstyd"

- To dotyczy oczywiście każdego z nas, każdego ochrzczonego, ale tym bardziej duchownych. Dziś wielu świeckich, patrząc na życie duchownych mówi: jak wy żyjecie? Choć my nie przyjmowaliśmy święceń, choć nie mieliśmy takiej formacji duchowej jak wy, choć nie zobowiązywaliśmy się do spraw tak wzniosłych jak wy, żyjemy uczciwiej. I wielu z tego powodu opuszcza wspólnotę Kościoła - powiedział hierarcha. Jak dodał, gdy czytał doniesienia o wydarzeniach z Dąbrowy Górniczej, również odczuwał oburzenie, gniew i wściekłość.