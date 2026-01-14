Logo strona główna
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Katowice

Zima, biała jezdnia i para pieszych na czerwonym świetle. Nagranie

Piesi weszli na przejście przy czerwonym świetle
Para pieszych przebiegała na czerwonym świetle w Częstochowie
Źródło: Stop Cham
Do internetu trafiło nagranie, na którym widać parę pieszych, którzy niemal zostali potrąceni przez samochód osobowy. Do zdarzenia doszło w Częstochowie na skrzyżowaniu alej Jagiellońskiej i Niepodległości.

Film został opublikowany na internetowym profilu "Stop Cham", gdzie piętnowane są nieodpowiedzialne zachowania uczestników ruchu drogowego. Tym razem - jak wynika z nagrania - nieodpowiedzialni byli piesi, którzy weszli na przejście, kiedy kierowca korzystał z zielonego światła umożliwiającego bezkolizyjny skręt w prawo.

Na nagraniu słychać, że kierowca auta, w którym był wideorejestrator, ostrzegał pieszych klaksonem. Jednocześnie - być może z powodu śliskiej nawierzchni - nie był w stanie wyhamować przed pasami, po których przechodzili piesi. Skutek tego taki, że idący jako drugi mężczyzna w ostatniej chwili odskoczył od maski zbliżającego się pojazdu.

Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Na śliskiej nawierzchni uderzyła w drzewo. Zginęła

WARSZAWA

Alerty RCB

W środę nad Polską pojawiły się marznące opady deszczu. Mieszkańcy wielu miast (między innymi Warszawy i Łodzi) otrzymali w środę ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gołoledzią. "Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi treść komunikatu.

Opady śniegu w stolicy
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Opady śniegu w stolicy (zdjęcia z 14 stycznia)
Źródło: Artur Węgrzynowicz / tvnwarszawa.pl
Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: Stop Cham

Drogi w Polscebezpieczeństworuch drogowy
