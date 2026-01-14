Zima, biała jezdnia i para pieszych na czerwonym świetle. Nagranie

Para pieszych przebiegała na czerwonym świetle w Częstochowie Źródło: Stop Cham

Film został opublikowany na internetowym profilu "Stop Cham", gdzie piętnowane są nieodpowiedzialne zachowania uczestników ruchu drogowego. Tym razem - jak wynika z nagrania - nieodpowiedzialni byli piesi, którzy weszli na przejście, kiedy kierowca korzystał z zielonego światła umożliwiającego bezkolizyjny skręt w prawo.

Na nagraniu słychać, że kierowca auta, w którym był wideorejestrator, ostrzegał pieszych klaksonem. Jednocześnie - być może z powodu śliskiej nawierzchni - nie był w stanie wyhamować przed pasami, po których przechodzili piesi. Skutek tego taki, że idący jako drugi mężczyzna w ostatniej chwili odskoczył od maski zbliżającego się pojazdu.

W środę nad Polską pojawiły się marznące opady deszczu. Mieszkańcy wielu miast (między innymi Warszawy i Łodzi) otrzymali w środę ostrzeżenia z Rządowego Centrum Bezpieczeństwa przed gołoledzią. "Ogranicz podróże. Zostań w domu, jeśli możesz. Uważaj na drogach i chodnikach" - brzmi treść komunikatu.

