Katowice Zderzenie na przejeździe kolejowym. Dwaj nastolatkowie w stanie ciężkim Oprac. Mateusz Czajka |

W Częstochowie pociąg towarowy uderzył w osobowego opla Źródło wideo: TVN24/Paweł Skalski Źródło zdj. gł.: TVN24/Paweł Skalski

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W sobotę po godzinie 12 w rejonie przejazdu kolejowego przy ulicy Głównej w Częstochowie pociąg towarowy przewożący koks uderzył w Opla Zafirę. Autem osobowym jechało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat.

- Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci i technik kryminalistyki - poinformowała oficer prasowa policji w Częstochowie podkomisarz Barbara Poznańska.

Pociąg towarowy zderzył się z osobówką 19-latek i 16-latek byli zakleszczeni Źródło zdjęcia: TVN24/Paweł Skalski W oplu jechał 19-latek i 16-latek Źródło zdjęcia: klobucka.pl Wypadek w Częstochowie Źródło zdjęcia: klobucka.pl Samochód, którym jechał 19-latek z 16-latkiem Źródło zdjęcia: klobucka.pl W oplu podróżowało dwóch nastolatków Źródło zdjęcia: klobucka.pl Do wypadku doszło w Częstochowie Źródło zdjęcia: klobucka.pl 19-latek i 16-latek byli zakleszczeni Źródło zdjęcia: TVN24/Paweł Skalski

Utrudnienia potrwają kilka godzin

Zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Marcin Caban, powiedział, że nastolatków trzeba było wydobyć z auta przy pomocy narzędzi hydraulicznych.

Przejazd, na którym doszło do wypadku, nie jest strzeżony.

Utrudnienia na szlaku kolejowym w tym miejscu mogą potrwać nawet kilka godzin.

Wypadek w Częstochowie Źródło: klobucka.pl

Źródło: Google Maps

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