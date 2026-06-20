Zderzenie na przejeździe kolejowym. Dwaj nastolatkowie w stanie ciężkim
W sobotę po godzinie 12 w rejonie przejazdu kolejowego przy ulicy Głównej w Częstochowie pociąg towarowy przewożący koks uderzył w Opla Zafirę. Autem osobowym jechało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat.
- Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci i technik kryminalistyki - poinformowała oficer prasowa policji w Częstochowie podkomisarz Barbara Poznańska.
Utrudnienia potrwają kilka godzin
Zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Marcin Caban, powiedział, że nastolatków trzeba było wydobyć z auta przy pomocy narzędzi hydraulicznych.
Przejazd, na którym doszło do wypadku, nie jest strzeżony.
Utrudnienia na szlaku kolejowym w tym miejscu mogą potrwać nawet kilka godzin.