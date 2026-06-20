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Katowice

Zderzenie na przejeździe kolejowym. Dwaj nastolatkowie w stanie ciężkim

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19-latek i 16-latek byli zakleszczeni
W Częstochowie pociąg towarowy uderzył w osobowego opla
Źródło wideo: TVN24/Paweł Skalski
Źródło zdj. gł.: TVN24/Paweł Skalski
Dwaj nastolatkowie trafili do szpitala po tym, jak w auto, którym jechali uderzył pociąg towarowy.

W sobotę po godzinie 12 w rejonie przejazdu kolejowego przy ulicy Głównej w Częstochowie pociąg towarowy przewożący koks uderzył w Opla Zafirę. Autem osobowym jechało dwóch nastolatków w wieku 16 i 19 lat.

- Obaj w stanie ciężkim trafili do szpitala. Na miejscu pod nadzorem prokuratora pracują policjanci i technik kryminalistyki - poinformowała oficer prasowa policji w Częstochowie podkomisarz Barbara Poznańska.

Pociąg towarowy zderzył się z osobówką
19-latek i 16-latek byli zakleszczeni
19-latek i 16-latek byli zakleszczeni
Źródło zdjęcia: TVN24/Paweł Skalski
W oplu jechał 19-latek i 16-latek
W oplu jechał 19-latek i 16-latek
Źródło zdjęcia: klobucka.pl
Wypadek w Częstochowie
Wypadek w Częstochowie
Źródło zdjęcia: klobucka.pl
Samochód, którym jechał 19-latek z 16-latkiem
Samochód, którym jechał 19-latek z 16-latkiem
Źródło zdjęcia: klobucka.pl
W oplu podróżowało dwóch nastolatków
W oplu podróżowało dwóch nastolatków
Źródło zdjęcia: klobucka.pl
Do wypadku doszło w Częstochowie
Do wypadku doszło w Częstochowie
Źródło zdjęcia: klobucka.pl
19-latek i 16-latek byli zakleszczeni
19-latek i 16-latek byli zakleszczeni
Źródło zdjęcia: TVN24/Paweł Skalski

Utrudnienia potrwają kilka godzin

Zastępca oficera prasowego Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie mł. bryg. Marcin Caban, powiedział, że nastolatków trzeba było wydobyć z auta przy pomocy narzędzi hydraulicznych.

Przejazd, na którym doszło do wypadku, nie jest strzeżony.

Utrudnienia na szlaku kolejowym w tym miejscu mogą potrwać nawet kilka godzin.

Wypadek w Częstochowie
Źródło: klobucka.pl
Źródło: Google Maps
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Źródło: tvn24.pl
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Tagi:
CzęstochowaPrzejazd kolejowy
Mateusz Czajka
Mateusz Czajka
Dziennikarz tvn24.pl
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