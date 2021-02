Wyrok za handel dopalaczami. Prokurator: za czynami oskarżonych poszła śmierć

Jedna z oskarżonych powiedziała na sali sądowej, że dziękuje prokuratorowi, bo uratował jej życie. Dwie kobiety i mężczyzna, skazani w środę za handel dopalaczami, mieli przykre doświadczenia z tymi substancjami, on dwukrotnie cudem uszedł z życiem, a na nagraniu dowodowym wymachiwał workiem, wołając "to jest śmierć". Jak mówił prokurator, smutne jest to, że mieli świadomość szkodliwości tych środków i mimo to je sprzedawali. Sąd skazał wszystkich na kary więzienia. Wyrok jest nieprawomocny.