Zaginęły Aleksandra Wieczorek i jej 15-letnia córka Oliwia. Policja zatrzymała do sprawy 52-letniego mężczyznę

Od piątku trwają policyjne poszukiwania dwóch mieszkanek Częstochowy: 45-letniej Aleksandry Wieczorek i jej 15-letniej córki Oliwii. Zaginięcie zgłosiła matka 45-latki. Kobieta ostatni raz widziana była na ogródkach działkowych w czwartek. Śledczy zatrzymali do sprawy 52-letniego mężczyznę.

- W niedzielę policja zatrzymała do sprawy 52-letniego mężczyznę - przekazała we wtorek Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka policji w Częstochowie. Śledczy wcześniej nie informowali o zatrzymaniu w związku zaginięciem Aleksandry Wieczorek i jej córki Oliwii . Nadal nie ujawniają żadnych szczegółów, skąd jest 52-latek i jaki ma związek z poszukiwanymi.

Ostatni raz widziana na działkach, jej auto zaparkowane inaczej niż zwykle

45-latka z córką mieszkają w bloku przy ulicy Bienia. - W czwartek 10 lutego 45-latka była widziana po raz ostatni na ogródkach działkowych przy ulicy Żyznej. Tego dnia prawdopodobnie wróciła stamtąd autem do mieszkania w bloku - mówiła nam w poniedziałek Chyra-Giereś. - Można tak przypuszczać, bo samochód zaginionej stoi przed blokiem - dodała policjantka.

Aleksandra Wieczorek ma 165 cm wzrostu, sylwetkę średniej budowy, włosy ciemne do ramion, oczy ciemne, nos prosty, uszy przylegające, uzębienie pełne. W chwili zaginięcia mogła być ubrana w ciemnozieloną kurtę zimową do kolan i ciemne spodnie.

Policjanci przeszukali okolice bloku na Bienia i ogródków działkowych na Żyznej, zabezpieczyli nagrania z kamer monitoringu. Apelują o pomoc do osób, którzy w nocy z 10/11 lutego widzieli samochód marki Ford Focus o numerze rejestracyjnym SC1836F. Proszą o przejrzenie nagrań z kamerek samochodowych. O kontakt proszeni są także wszyscy, którzy wiedzą, gdzie przebywają zaginione lub widzieli je w ostatnim czasie.

E-mail z groźbami

Policja sprawdza wszystkie tropy, w tym ustala, kto w sobotę rozesłał do lokalnych redakcji oraz do policji e-mail z groźbami tej treści: "To ja, jestem seryjnym. Nie szukajcie Aleksandry i Oliwii Wieczorek i ich pieska. Bo zginą kolejne osoby. Wspomnicie moje słowa i będziecie srogo żałować".