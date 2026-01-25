Wyważyli drzwi, wtargnęli do mieszkania i zaatakowali nożem mężczyznę

Częstochowa Źródło: Google Earth

Dramatyczne wydarzenia miały miejsce w sobotni wieczór w jednym z bloków przy ulicy Drzymały w częstochowskiej dzielnicy Dźbów. Jak poinformowała podkom. Barbara Poznańska z Komendy Miejskiej Policji w Częstochowie, nieustaleni jak dotąd mężczyźni weszli do mieszkania 40-latka i zaczęli go atakować.

- Mężczyzna zaczął wzywać pomocy i świadkowie zadzwonili po pomoc. Sprawcy zbiegli z miejsca przed przybyciem patrolu - przekazała rzeczniczka.

Blok, w którym doszło do zdarzenia Źródło: TVN24

"Liczne rany kłute"

40-latek został przewieziony do Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie. Jak poinformowała nas rzeczniczka placówki, Angelika Kawecka, poszkodowany zaraz po przyjęciu trafił na blok operacyjny.

- Ma liczne rany kłute. Na ten moment jego stan jest stabilny - przekazała Kawecka w niedzielę rano.

Policjanci ustalili, że sprawców zdarzenia było kilku, jednak ich tożsamość, jak i motywy działania, pozostają na razie nieznane. Funkcjonariusze prowadzą poszukiwania osób, które miały zaatakować 40-latka.

Według przekazanych nam informacji, przed atakiem napastnicy nie spędzali czasu z poszkodowanym. Mężczyzna nie wpuścił ich też dobrowolnie. Rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, prokurator Tomasz Ozimek, przekazał TVN24, że sprawcy wyważyli drzwi do mieszkania.