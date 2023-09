"Chciał jedynie nastraszyć żonę". Zginęła od ciosów siekierą w głowę. Zapadł wyrok

czytaj dalej

To, co jest badane dzisiaj, ma się nijak do tego, co będzie za kilka tygodni. 15 października może być kompletnie innym światem - stwierdziła w TVN24 Barbara Nowacka z Koalicji Obywatelskiej. - My wierzymy, że będzie sukces, widzimy, że ten sukces idzie - powiedziała.