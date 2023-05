Pijany wiózł pięcioro pasażerów, dwoje zginęło w wypadku na autostradzie. Zarzut i areszt dla kierowcy

Zarzuty dla pijanego kierowcy

Kierowca opla, który miał około półtora promila alkoholu w organizmie, trafił najpierw do częstochowskiego, a później do katowickiego szpitala.

Areszt dla kierowcy. Ten twierdzi, że niczego nie pamięta

Prokuratura we wtorek złożyła wniosek o aresztowanie podejrzanego. Motywuje go surową karą grożącą mężczyźnie - do 12 lat więzienia - i obawą matactwa. W środę sąd aresztował na trzy miesiące 41-latka. Posiedzenie sądu odbyło się w szpitalu w Katowicach, gdzie wciąż przebywa sprawca wypadku.

Policja: nie pozwalajmy nietrzeźwym wsiadać za kierownicę

"Apelujemy też do członków rodzin, pasażerów i znajomych. Nie bądźmy bierni i nie pozwalajmy na stwarzanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym przez nieodpowiedzialnych kierujących! W sytuacji, gdy widzimy nietrzeźwą osobę wsiadającą za kierownicę pojazdu, powinniśmy podjąć działania zmierzające do niedopuszczenia takiej osoby do kierowania! Gdy uniemożliwienie kierującemu dalszej jazdy jest niewykonalne, powinniśmy niezwłocznie zawiadomić Policję! Jeden telefon może uratować czyjeś życie! Zadbajmy o to, aby nie dopuścić do tragedii" - czytamy w policyjnym komunikacie.