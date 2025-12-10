Zderzenie dwóch ciężarówek na autostradzie

Utrudnienia na autostradzie A1 po zderzeniu dwóch ciężarówek koło Częstochowy Źródło: TVN24

Do wypadku doszło w środę około godziny 14.20 na autostradzie A1 na 435. kilometrze w rejonie miejscowości Łojki na jezdni w kierunku Łodzi. Uczestniczyły w nim dwie ciężarówki

- Ze wstępnych ustaleń policji wynika, że kierujący jedną ciężarówką wjechał w tył drugiej. Był zakleszczony w pojeździe. Z obrażeniami ciała został przewieziony do szpitala - powiedziała Beata Poznańska, rzeczniczka policji w Częstochowie.

Wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy Źródło: A1 Raporty Drogowe

Jak dodała policjantka, ruch w kierunku Łodzi odbywał się wyłącznie pasem awaryjnym. Dwa pozostałe pasy były zablokowane.

Dyżurny Komisariatu Policji Autostradowej w Gliwicach przekazał, że przed godz. 18 udrożniono ruch oboma głównymi pasami autostrady.

Wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy Źródło: Informacje Częstochowskie

Wypadek na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy Źródło: Informacje Częstochowskie

Nieprzejezdna autostrada A1 po wypadku koło Częstochowy Źródło: Google Maps