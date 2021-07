Nie można podejść do wraku auta ani zabrać ciał ofiar. Strażacy schładzają butle po wybuchu

Butle z gazem muszą być schładzane przez 24 godziny. Oznacza to, że do godziny 16 nikt nie może podejść do wraku samochodu z butlami, który wybuchł w poniedziałek w Częstochowie. Mieszkańcy nie mogą wrócić do domów w rejonie zagrożenia, nie można zabrać ciał dwóch ofiar eksplozji, śledczy nie wykonują oględzin.