Wjechali w rurę ciepłowniczą w Częstochowie Źródło: TVN24

Do wypadku doszło we wtorek około godziny 20.40 w Częstochowie na ulicy Lourdyjskiej. W okolicy stacji paliw osobowy volkswagen wypadł z drogi i wjechał pod rury ciepłownicze, które zmiażdżyły dach.

- Okazało się, że cztery osoby są zakleszczone w pojeździe - mówił nam na miejscu we wtorek starszy kapitan Rafał Czerwiński Państwowej Straży Pożarnej w Częstochowie:

By wydostać poszkodowanych, strażacy musieli użyć dźwigu i wyciąć w samochodzie dach. Wszyscy trafili do szpitala.

Wiózł trzy nastolatki, najstarsza w ciężkim stanie

Policjanci zauważyli ten samochód tuż przed wypadkiem. Jak relacjonuje podkomisarz Barbara Poznańska, rzeczniczka policji w Częstochowie, volkswagen zjeżdżał z ronda i nie włączył kierunkowskazu. Postanowili go skontrolować, ale kierowca mimo wezwania nie zatrzymał się. Odjechał w kierunku stacji paliw. Dogonili go, gdy już tkwił pod rurami.

- Kierowca ma 18 lat. Nie ma prawa jazdy. Auto wziął z wypożyczalni - mówi podkomisarz Barbara Poznańska, rzeczniczka policji w Częstochowie.

18-latek wiózł trzy dziewczyny w wieku 15, 16 i 17 lat. Najstarsza siedziała obok kierowcy i jej stan zdrowia jest najgorszy.

- Stan 17-latki jest ciężki - przyznaje Poznańska.

Policja wyjaśnia okoliczności wypadku. Badanie alkomatem wykazało, że 18-latek był trzeźwy. Pobrano mu krew do dalszych badań.

Co by się stało, gdyby rury pękły

Niewiele brakowało, a z powodu tego wypadku mieszkańcy dzielnicy Wyczerpy byliby pozbawieni ogrzewania. Jak przekazał nam Andrzej Śpiewak z firmy ciepłowniczej Eko Team Częstochowa, jedna rura ciepłownicza została zrzucona z podstawy.

Można powiedzieć, że dużo szczęścia mieli także nastolatkowie z samochodu.

- Temperatura wody w tych rurach to około sto stopni. Gdyby rurociąg pękł i woda się wylała do samochodu, to ranni w tym wypadku by się po prostu ugotowali - powiedział Śpiewak.

- Szkody są bardzo poważne - dodał. W nocy trzeba było ściągnąć pracowników z domów, którzy cały czas kontrolują uszkodzoną infrastrukturę. Zlecono ekspertyzy Politechnice Częstochowskiej, aby opracować program naprawy. Wiadomo już, że prace będą kosztowne.