Według policji na Jasną Górę zjechało 10 tysięcy motocyklistów. Prokuratura wszczęła śledztwo

Policja, która zabezpieczała uroczystość, przekazała Prokuraturze Rejonowej Częstochowa-Północ materiały dowodowe, który mogą wskazywać na to, że doszło do sprowadzenia niebezpieczeństwa dla życia i zdrowia wielu osób poprzez spowodowanie zagrożenia epidemiologicznego i szerzenia się choroby zakaźnej wywołanej wirusem SARS-CoV-2. Prokuratura już wszczęła śledztwo w tym kierunku.

"Miało być 2 tysiące motocyklistów"

Jak wylicza, wylegitymowali 156 osób, skontrolowali 130 miejsc ich grupowania się i nałożyli prawie 100 mandatów karnych na tych, którzy łamali obostrzenia. Zapewnia też, że materiały zgromadzone w trakcie tego wydarzenia zostaną przekazane do prokuratury i do sanepidu pod kątem naruszenia prawa przez organizatora pielgrzymki.

"Zwykle na tej pielgrzymce są setki tysięcy osób"

Organizatorzy zjazdu przekonywali, że apelowali do przybyłych o stosowanie się do reżimu sanitarnego. Były również wywieszane plakaty przypominające o obowiązujących obostrzeniach.

- My na Jasnej Górze z kolei zatroszczyliśmy się o to, by wszystkie obostrzenia sanitarne zostały zachowane. Pielgrzymi są dosyć zdyscyplinowani, widzimy, że noszą maseczki, zachowują na placu w trakcie mszy świętej dystans społeczny. Widzimy także to, że korzystają z rozłożonych na Jasnej Górze punktów odkażania rąk, dlatego cieszymy się bardzo z tej odpowiedzialności – dodał.