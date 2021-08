Dwuletnia dziewczynka znaleziona w oknie życia

W Oknie Życia im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Częstochowie (Śląskie) znaleziona została około dwuletnia dziewczynka. Dziecko zostało przewiezione do szpitala na badania, czuje się dobrze. Sprawą zajmuje się policja.

Policja i prokuratura pracują nad sprawą

- W takiej sytuacji naszym zadaniem jest ustalenie tożsamości tego dziecka i sprawdzenie czy nie doszło do przestępstwa na jego szkodę. Dziewczynka w wieku prawie dwóch lat została przewieziona do szpitala dziecięcego na badania. Powiadomiliśmy prokuraturę oraz przekazaliśmy materiały do sądu rodzinnego - mówi Sabina Chyra-Giereś, rzeczniczka częstochowskiej policji.