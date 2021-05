Uciekał, próbował zepchnąć z drogi radiowóz. Nie zatrzymały go nawet strzały ostrzegawcze

Próbował zepchnąć radiowóz, nie zatrzymały go strzały ostrzegawcze

Do pościgu włączyły się także inne patrole. Na ulicy Sobieskiego uciekinier uderzył w jeden z radiowozów. To jednak nie zatrzymało mężczyzny. Jechał dalej w kierunku centrum miasta. - Na ulicy Śląskiej próbował zepchnąć pojazd kryminalnych. Wtedy padły strzały w stronę jego auta, ale desperat uciekał dalej - relacjonuje Kaczyńska. W alei Jana Pawła II policyjny radiowóz zepchnął samochód mężczyzny na pas zieleni. Auto obróciło się, a jego kierowca kontynuował ucieczkę. Tym razem jechał "pod prąd". Gdy w końcu udało się zatrzymać kierowcę, ten porzucił swój samochód i zaczął uciekać pieszo. - Padły kolejne strzały ostrzegawcze, na które i tym razem mężczyzna nie zareagował. Został zatrzymany kilka minut później - opisuje policjantka. Okazało się, że to 26-letni mieszkaniec Częstochowy. Na fotelu pasażera podróżowała 40-latka. Oboje zostali zatrzymani. Mężczyzna był trzeźwy. Jednak w trakcie przeszukania policjanci znaleźli przy nim biały proszek. Badanie wykazało, że było to ecstasy. 26-latkowi pobrano krew do badań. W wyniku pościgu ogólnych stłuczeń doznali policjanci. Trwa wyjaśnianie okoliczności zdarzenia.