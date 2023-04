130 kilometrów do dentysty. Tych ludzi NFZ nie będzie leczyć, bo wymagają narkozy

Osoby z niepełnosprawnościami nie wysiedzą na fotelu dentystycznym bez narkozy. W województwie śląskim są cztery gabinety stomatologiczne, które świadczą takie usługi w ramach kontraktu z NFZ. W Częstochowie jeden i tylko do końca maja. Potem chorzy będą musieli jeździć na leczenie zębów do Łodzi.

Udało jej się zapisać córkę do jedynej przychodni w mieście, która wykonuje takie zabiegi w ramach NFZ, ponadto ma przystosowane gabinety dla osób z niepełnosprawnościami i odpowiednio przeszkoloną kadrę. Ale kobieta dowiedziała się, że kontrakt z NFZ niebawem im tam wygaśnie. - Wtedy do mnie i do innych rodziców dotarło, co to oznacza, że nasze dzieci po raz kolejny wyrzucone są poza nawias społeczny - mówi Puczyńska.