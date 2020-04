Trener sztuk walki oskarżony o wykorzystywanie seksualne ośmiu chłopców

Jak mówi Piotr Wróblewski, rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, śledczy dotarli w sumie do ośmiu pokrzywdzonych w wieku od 15 do 18 lat.

- Dariusz P. do końca nie przyznawał się do winy - mówi Wróblewski.

Dowody na twardym dysku

Dowody, jakimi dysponują śledczy to filmy pornograficzne z udziałem chłopców, filmy przedstawiające ich nagie wizerunki, znalezione na dysku komputera Dariusza P. Jednak to nie jedyne zarzucane mu przestępstwa.

- Został on oskarżony o 12 przestępstw, w tym przestępstwa doprowadzenia do obcowania płciowego i doprowadzenia do innej czynności seksualnej małoletnich chłopców w wieku powyżej lat 15 z wykorzystaniem stosunku zależności oraz do nagrywania treści pornograficznych z ich udziałem i utrwalania ich nagich wizerunków - mówi Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.