W Częstochowie rozpoczęła się wywózka kolejnych, nielegalnych odpadów składowanych w hali w pobliżu budynków mieszkalnych i Urzędu Skarbowego przy ulicy Filomatów. Do tej pory z szacowanych około sześciu tysięcy ton zostało wywiezionych i unieszkodliwionych ponad 100.

Po przeprowadzeniu badań stwierdzono, że zgromadzone tam substancje są niebezpieczne. Reporterzy TVN24 ujawnili, że część odpadów to tak zwane wody czerwone pochodzące z produkcji trotylu. Ustalono, że w sumie w hali znajduje się kilka tysięcy ton nielegalnie zwiezionych i składowanych odpadów. Dotychczas usunięto jedynie 116 ton.

Częstochowa. Trwa wywóz nielegalnych opadów

- Z szacowanych około 6 tysięcy ton, zostało wywiezionych i unieszkodliwionych ponad 100 ton. To na razie kropla w morzu potrzeb, jeśli chodzi o pojemność tej hali. Ważne dla nas, że ten proces się rozpoczął. Teren jest zabezpieczony przez firmy wykonawcze, które zostały wyłonione w przetargu. Możemy też skorzystać z 55-procentowej refundacji ze strony Państwowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska. Do końca przyszłego roku miasto będzie kosztować to blisko 20 milionów złotych - powiedział Włodzimierz Tutaj, rzecznik prasowy Urzędu Miasta w Częstochowie.