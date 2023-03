Skazany za brutalne gwałty, usłyszał wyrok w sprawie zabójstwa młodej kobiety z Bułgarii

Sąd pierwszej instancji dwa razy zajmował się sprawą zabójstwa 19-latki. W pierwszym procesie oczyścił J. z tego zarzutu. Po apelacji prokuratury - skazał go na dożywocie. Od tego wyroku odwołała się obrona.

Na rozprawie odwoławczej przed Sądem Apelacyjnym w Katowicach orzeczenie nie zapadło. Jak wyjaśniał sędzia Robert Kiryłow, rzecznik Sądu Apelacyjnego w Katowicach, z uwagi na skomplikowany charakter sprawy sąd odroczył ogłoszenie wyroku do 13 marca.

Uzasadnienie orzeczenia było niejawne. Wyrok jest prawomocny. Obrona może wnieść kasację do Sądu Najwyższego.

Skazany na 17 lat za gwałty

Prokuratura oskarżyła J. - mieszkańca z województwa mazowieckiego - że zgwałcił cztery kobiety, a jedną z nich, obywatelkę Bułgarii, zabił. W pierwszym wyroku, z 2020 roku, częstochowski sąd nie podzielił tego stanowiska. Przyjął, że J. zgwałcił także tę kobietę, ale wyeliminował zabójstwo z opisu czynu. Sąd przyjął wówczas, że oskarżony działał w warunkach ciągu przestępstw i wymierzył mu za to karę 17 lat pozbawienia wolności, uznając go za winnego przestępstw seksualnych, połączonych z pozbawieniem wolności i ze szczególnym okrucieństwem. Proces z uwagi na charakter przestępstw toczył się niejawnie.

Po apelacji częstochowskiej prokuratury, która żądała dla oskarżonego dożywocia, Sąd Apelacyjny w Katowicach uchylił wyrok w sprawie z jednego czynów - zgwałcenia połączonego z zabójstwem, nakazując sądowi okręgowemu przeprowadzenie ponownego procesu w tym zakresie. W marcu 2022 roku częstochowski sąd skazał J. na dożywocie , tym razem uznając go za winnego zabójstwa. Sąd I instancji zdecydował, że kara ma być wykonywana w systemie terapeutycznym, obok niej orzekł równocześnie środek zabezpieczający w postaci pobytu w zakładzie psychiatrycznym. Zasądził na rzecz rodziców pokrzywdzonej nawiązki w kwocie po 50 tys. zł.

Cztery brutalne przestępstwa. Biegli: spełnia kryteria seryjnego sprawcy

Akt oskarżenia częstochowska prokuratura skierowała do sądu latem 2019 roku Informowała wówczas, że J. początkowo przyznał się do popełnienia zarzucanych mu przestępstw i złożył obszerne wyjaśnienia. Na końcowym etapie śledztwa zmienił wyjaśnienia, nie przyznając się do zabójstwa obywatelki Bułgarii.