Skatowany ośmiolatek od ponad tygodnia walczy o życie. Przed nim seria skomplikowanych zabiegów

Chłopiec trafił do katowickiej placówki 3 kwietnia z ciężkimi obrażeniami ciała - między innymi z oparzeniami głowy, klatki piersiowej i kończyn. Według śledczych ojczym Kamila miał polewać go wrzątkiem i umieszczać na rozgrzanym piecu. Ale to niejedyne obrażenia chłopca. Najstarsze urazy, które stwierdzili lekarze GCZD, w ich ocenie powstały miesiąc wcześniej. Są to złamania obu rąk i jednej nogi, krwiak na głowie oraz ślady po przypalaniu papierosami.