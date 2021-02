Zauważyli, że z bagażnika przygląda im się jakaś postać

Postanowili zatrzymać auto do kontroli. Okazało się, że samochodem dostosowanym do przewozu pięciu osób podróżowało sześć osób, w tym 38-letni mężczyzna w bagażniku.

Policjanci poprosili kierowcę, żeby otworzył bagażnik. 38-latek wysiadł i wyjaśniał policjantom, że miał jechać volkswagenem tylko w jedną stronę, z Dąbrowy Górniczej do Częstochowy, gdzie zamierzał kupić skuter i wracać nim do domu.

Nie była to jedyna niespodzianka dla policjantów. W jednym z pasażerów - 68-latku - rozpoznali poszukiwanego do odbycia kary.

W bagażniku nie ma pasów ani poduszek

Chyra-Giereś: - Każdy samochód, w zależności od swojej konstrukcji, dostosowany jest do przewozu określonej liczby osób ze względu na ich niebezpieczeństwo. Zabronione jest podróżowanie poza miejscami przeznaczonymi do siedzenia. W bagażniku nie ma pasów bezpieczeństwa, nie poduszek powietrznych, gdyby doszło do zdarzenia drogowego, mogłoby się to skończyć tragedią.