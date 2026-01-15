Logo strona główna
Częstochowa

Zaatakował lekarkę w gabinecie. Sąd zdecydował o areszcie

Kamil B. usłyszał zarzuty po ataku na lekarkę
Do ataku na lekarkę doszło w środę
Źródło: TVN24
Sąd zastosował trzymiesięczny areszt wobec Kamila B., który wcześniej usłyszał zarzuty usiłowania spowodowania u lekarki ciężkich obrażeń w trakcie pełnienia obowiązków służbowych i zniszczenia mienia szpitala. Podejrzany odmówił składania wyjaśnień. 30-latkowi grozi od 3 do 20 lat więzienia.

Informację o areszcie przekazał w piątek Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. - Sąd zastosował ten środek zapobiegawczy do 14 kwietnia. Wziął przy tym pod uwagę grożącą podejrzanemu surową karę, obawę popełnienia przez podejrzanego innego ciężkiego przestępstwa, a także obawę ukrywania się i ucieczki - powiedział sędzia, przypominając że B. był poszukiwany do odbycia kary za wcześniejsze przestępstwa.

Prokuratura przedstawiła zarzuty 30-letniemu Kamilowi B., który w środę, w trakcie badań psychiatrycznych w częstochowskim szpitalu, pobił lekarkę i zniszczył wyposażenie gabinetu. Ten sam mężczyzna był już wcześniej karany za atak na inną lekarkę.

- Śledztwo w sprawie ostatniego czynu wszczęła Prokuratura Rejonowa Częstochowa-Północ - poinformował rzecznik częstochowskiej prokuratury okręgowej Tomasz Ozimek. W środę przed południem Kamil B. stawił się w gabinecie lekarskim Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie, gdzie sąd skierował go na badania psychiatryczne w sprawie o wykroczenia drogowe. "Po wejściu do gabinetu Kamil B. zaatakował biegłą lekarkę przewracając ją na podłogę i wielokrotnie uderzając pięścią po głowie i kopiąc po brzuchu. W wyniku ataku sprawcy pokrzywdzona doznała obrażeń w postaci ran tłuczonych i krwiaków. Ponadto w trakcie zdarzenia Kamil B. zniszczył wyposażenie gabinetu w postaci monitora, mebli i drzwi, powodując szkodę w wysokości co najmniej 4 tys. zł" - poinformował prokurator Ozimek w komunikacie.

Okoliczności zdarzenia przed kamerą TVN24 relacjonowała kobieta pracująca w przychodni, która próbowała przyjść zaatakowanej lekarce z pomocą.

Przewieziony na konsultację psychiatryczną

Napastnik został obezwładniony przez ochroniarza i inną osobę, która była w szpitalu, a następnie przekazany wezwanym na miejsce policjantom. Prokurator przedstawił podejrzanemu zarzut usiłowania spowodowania u lekarki ciężkich obrażeń w trakcie pełnienia obowiązków służbowych, a także zniszczenia mienia szpitala. Kamil B. odmówił złożenia wyjaśnień. Zarzucane mu przestępstwa są zagrożone karą pozbawienia wolności od 3 do 20 lat. Jak powiedział prok. Ozimek, po przesłuchaniu podejrzany został przewieziony do szpitala w Lublińcu na konsultację psychiatryczną. - Biegli stwierdzili, że brak jest przeciwwskazań do osadzenia, w związku z tym prokurator kieruje do sądu wniosek o zastosowanie tymczasowego aresztowania - dodał rzecznik Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Klatka kluczowa-161414
Zaatakowana lekarka trafiła do szpitala
Źródło: TVN24

Nie stawił się do więzienia

Kamil B. odpowiadał już przed sądem za podobne zachowanie - w kwietniu 2025 r. po przewiezieniu przez policję na badania w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Częstochowie znieważył lekarkę wulgarnymi słowami oraz popchnął ją, uderzył w twarz i kopnął. Groził też lekarce pozbawieniem życia. Okazało się, że już wcześniej wielokrotnie jej groził śmiercią. Po tamtym zajściu został aresztowany. Powołani w tej sprawie biegli uznali, że B. był poczytalny. W sierpniu 2025 roku Sąd Rejonowy w Częstochowie za naruszenie nietykalności cielesnej lekarki, znieważenie jej w trakcie pełnienia czynności służbowych oraz kierowanie wobec niej gróźb skazał go na karę ośmiu miesięcy bezwzględnego pozbawienia wolności. Orzekł też sześcioletni zakaz kontaktowania się z pokrzywdzoną i zbliżania do niej na odległość mniejszą niż 100 metrów oraz zasądził na rzecz pokrzywdzonej zadośćuczynienie w kwocie 5 tys. zł. Rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie Dominik Bogacz potwierdził, że środowa wizyta mężczyzny u lekarza była związana z toczącymi się przeciwko niemu trzema sprawami o wykroczenia - chodzi o tamowanie ruchu drogowego. W dwóch z nich sąd wyznaczył mu na środę termin badań, na które się stawił. W trzeciej sprawie miał być na badania doprowadzony innego dnia przez policję, bo na pierwszy wyznaczony termin nie przyszedł.

Jak wyjaśnił sędzia Bogacz, wydając wyrok w sprawie pobicia lekarki w 2025 r., sąd uchylił B. tymczasowe aresztowanie ze względu na brak podstaw do stosowania tego środka zapobiegawczego. B. nie złożył apelacji i orzeczenie uprawomocniło się we wrześniu 2025 r. Wtedy sąd zarządził doprowadzenie skazanego do odbycia reszty kary. Policja podjęła próbę doprowadzenia go do zakładu karnego, jednak nie zastała go w miejscu zamieszkania. Zgodnie z procedurą wkrótce zostałby wydany za nim list gończy - wynika z informacji z sądu

O tym, że policja dwukrotnie była informowana przez sąd o konieczności doprowadzenia Kamila B., informowaliśmy wcześniej na tvn24.pl.

Autorka/Autor: bż/tok

Źródło: PAP, tvn24.pl

Źródło zdjęcia głównego: TVN24

