Są wyniki badań toksykologicznych zamordowanych Aleksandry i jej córki Oliwii z Częstochowy

czytaj dalej

Dokumentalista Mateusz Lachowski był w podkijowskiej Buczy, gdzie - według mnożących się relacji - dokonano ludobójstwa niewinnych cywilów. - Z tego co mówili mieszkańcy, prawie do każdego domu zapukali Rosjanie. To było na zasadzie, że albo grabili domy, albo gwałcili kobiety. Wybijali okna, szyby, podpalali domy. Jak się wycofywali, to rozstrzelali część osób - opisał.