Radny "dla dobra lokalnej społeczności" zaklejał przyciski sygnalizacji świetlnej. Stanął przed sądem

Sąd ukarał radnego Częstochowy naganą za to, że zaklejał czarną folią przyciski do wywoływania zielonego światła na przejściach dla pieszych. - Mieliśmy wtedy do czynienia z pierwszą falą pandemii, było dużo obaw - uzasadniała sędzia. - Nie wystarczyło jednak zasłonić folią przycisk, należało również zmienić oprogramowanie, co leżało już poza możliwościami obwinionego.

Na początku pandemii, w marcu tego roku radny PiS z Częstochowy Piotr Kaliszewski zabezpieczył czarną folią przyciski na światłach przy jednym z większych skrzyżowań, aby zmniejszyć ryzyko rozpowszechniania się koronawirusa. Zrobił to samodzielnie, po uprzednim opublikowaniu swojego zamiaru w mediach społecznościowych, ponieważ - według niego - Miejski Zarząd Dróg i Transportu długo zwlekał z zabezpieczeniem sygnalizatora.

MZDiT usunął folię, ale radny założył ją po raz drugi. Sprawa trafiła do Sądu Rejonowego w Częstochowie. Oskarżycielem posiłkowym była komenda policji w Częstochowie. Żądała 500 złotych grzywny. Radny został obwiniony o stwarzanie zagrożenia w ruchu drogowym.

Dzisiaj zapadł wyrok. Kaliszewski został uznany winnym i skazany na karę nagany. Nie jest zadowolony z finału sprawy. - Będę się odwoływać. Działałem dla dobra lokalnej społeczności, w tamtym czasie panowały szczególne okoliczności - powiedział.

Obrona: rok temu nikt nie wiedział, jak się zachowywać

Na dzisiejszej rozprawie przedstawiono dokumentację MZDiT, o którą wystąpił obrońca radnego. Chodziło o podanie, jak działała sygnalizacja. Jak się okazało, tryb świateł zależał od ruchu samochodów i pieszych.

- Faktycznie Piotr Kaliszewski zaklejał przyciski, przyznaje się do tego. Wątpliwości budzi to, co zostało zaklejone. Pojawia się nazwa "urządzenie zabezpieczające". Rolą sądu będzie ustalić, co Kaliszewski oklejał - mówił obrońca Kaliszewskiego. - W mojej ocenie przycisk przy światłach nie może być podciągnięty pod żadną definicję w ustawie o ruchu drogowym. Byłaby to wykładnia na niekorzyść obwinionego. Przycisk jest elementem urządzenia detekcyjnego - dodał.

Obrońca przypomniał, że rok temu, kiedy zaczynała się pandemia, "nikt za bardzo nie wiedział jak się zachowywać, mieliśmy mniejszą wiedzę i w takich warunkach działał Piotr Kaliszewski". - Obecnie nikt nie nosi rękawiczek. Była mowa w mediach, aby dezynfekować i myć ręce. Piotr Kaliszewski działał w celu interesu wyższego, dla lokalnej społeczności. Jego celem było wyjście naprzeciw społecznym potrzebom. Jako radny podjął działanie, aby koronawirus się nie rozprzestrzeniał - tłumaczył.

Obrońca podkreślił, że w wyniku działań Kaliszewskiego nikt nie ucierpiał. - Być może Piotr Kaliszewski przyczynił się lokalnej społeczności - dodał.

Poprosił o uniewinnienie swojego klienta lub przynajmniej o odstąpienie od ukarania.

Obwiniony: sprawdzałem, sygnalizacja działała normalnie

Sam obwiniony zaznaczył przed sądem, że jego działanie miało charakter prewencyjny i "było spowodowane troską o mieszkańców". Chciał ich - jak twierdzi - zabezpieczyć przed zakażeniem koronawirusem. Wyznał, że sam przeszedł COVID z powikłaniami.

- Wykonałem to, do czego zobowiązał się Miejski Zarząd Dróg i Transportu. W taki sposób, w jaki on to robił. Dobrze znam to skrzyżowanie i jego działanie. Występowałem z interpelacjami w jego sprawie - mówił Kaliszewski.

Opisał, że podczas zaklejania przycisków sprawdzał, czy światła działają normalnie, a potem poinformował rzecznika MZDiT o tym, co zrobił. - Dowodem na to, że po moim zabezpieczeniu sygnalizacja działała normalnie jest brak zdarzeń drogowych w tamtym miejscu, w tamtym czasie.

Sąd: należało zmienić również oprogramowanie sygnalizatora

W uzasadnieniu wyroku sędzia Anna Gallina wskazała, że - zgodnie z rozporządzeniem ministra infrastruktury - sygnalizacja świetlna to zestaw urządzeń służących do sterowania ruchem. - Opierając się na treści rozporządzenia ministra infrastruktury, sąd sprecyzował zarzut że urządzenie było elementem sygnalizatora i dlatego sąd uznał że zaklejenie go jest wykroczeniem. Sąd miał na uwadze okoliczności popełnienia czynu. Niewątpliwie mieliśmy wtedy do czynienia z pierwszą falą pandemii, było dużo obaw. Sąd dał w pełni wiarę obwinionemu że jego działanie było na cel dobra lokalnej społeczności. Nie wystarczyło jednak zasłonić folią przycisk, należało również zmienić oprogramowanie, co leżało poza możliwościami obwinionego - mówiła sędzia.

Dodała, że "na szczęście działanie obwinionego nie skutkowało żadnym zdarzeniem drogowym w tamtym czasie".

Kaliszewski został zwolniony z kosztów sądowych. Wyrok nie jest prawomocny, apelację można złożyć w terminie siedmiu dni.

Autor:mag/gp

Źródło: TVN 24 Katowice