Przez pół roku kradli wszystko, co wpadło im w ręce. Aż właściciel ograbionej posesji ruszył za nimi w pościg

Policja od początku tego roku otrzymywała od mieszkańców powiatu częstochowskiego zgłoszenia dotyczące kradzieży. - Sprawcy kradli wszystko, co wpadło im w ręce: gotówkę, sprzęt komputerowy, sprzęt gospodarstwa domowego, elektronarzędzia i wszystko inne co przedstawiało jakąkolwiek wartość - opisują częstochowscy policjanci.

Do 6 czerwca, kiedy do pościgu złodziei włączył się jeden z okradzionych.

Potrącili właściciela, ruszył za nimi w pościg

- W momencie, kiedy był na miejscu, wyjeżdżający chevroletem z jego posesji sprawcy potrącili go i zaczęli uciekać. Na szczęście właściciel nie odniósł większych obrażeń. Mężczyzna wsiadł do auta i ruszył za złodziejami, informując o tym policję - opisują częstochowscy policjanci.

W szajce działało pięciu złodziei i paser

Wszyscy usłyszeli zarzuty kradzieży z włamaniem. Grozi im za to do 10 lat więzienia. Najwięcej - aż 16 zarzutów - przedstawiono 31-latkowi. Policja opisuje go jako recydywistę. Przyznał się do winy i ostał tymczasowo aresztowany. Pozostali zostali objęci dozorem policyjnym. Dwaj z nich odpowiedzą także za posiadanie narkotyków.