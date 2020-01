"Prokuratura zrobiła piękny prezent kibolom"

Jak podano na stronie internetowej stowarzyszenia Obywatele RP, przedstawiciele tej organizacji, a także stowarzyszenia Demokratyczna RP, w milczeniu protestowali przeciw rasizmowi i mowie nienawiści. Rozwinęli transparenty z napisami "Chrześcijaństwo to nie nienawiść", "Moją Ojczyzną jest człowieczeństwo" i "Tu są granice przyzwoitości". Uczestniczka demonstracji Agnieszka Markowska z Obywateli RP powiedziała w rozmowie z tvn24.pl, że organizatorami była Demokratyczna RP i to oni zgłosili demonstrację w urzędzie.

- Chcieliśmy sprawdzić, czy na wydarzeniu nie będzie żadnych haseł rasistowskich w trakcie mszy, czy po mszy nie wystąpi zapowiadany zespół nazirockowy. Wcześniej pisaliśmy do [ojców] paulinów list w sprawie tego zespołu i zapewniali nas, że odwołali ten występ, ale chcieliśmy mieć pewność - opowiadała Markowska. Według jej relacji, do incydentu doszło po mszy.

Stowarzyszenie Demokratyczna RP wydało oświadczenie, w którym zapewnia, że jego członkowie "nie prowokowali uczestników X Patriotycznej Pielgrzymki Kibiców na Jasną Górę". "Byliśmy też organizatorami wydarzenia pt: "Jasna kibolska", co zgłosiliśmy w ustawowym terminie. Jako organizatorzy czuwaliśmy nad przebiegiem zachowań uczestników naszego wydarzenia. My zgłosiliśmy na policję fakt ataku kiboli. Prosimy nie obarczać odpowiedzialnością Obywateli RP, którzy nas wspierali, za co mówimy: dziękujemy! Nie wolno zakłamywać prawdy: to Demokratyczna RP jest jedyną i całkowicie odpowiedzialną za zachowanie osób z transparentami przeciw łamaniu zasad Konstytucji" - napisali na swojej stronie na Facebooku.