Próbowali zdjąć krzyż z wieży na Jasnej Górze. Plany pokrzyżował wiatr

Krzyż z wieży na Jasnej Górze miał zostać zdjęty do konserwacji. Znajduje się ponad sto metrów nad ziemią, mierzy ponad dwa metry i waży ponad 50 kilogramów. We wtorek na wieżę wspięli się alpiniści, którzy mieli podpiąć krzyż do lin helikoptera. Ale plany pokrzyżował wiatr.