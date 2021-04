Prezes i ośmiu pomocników przed sądem za oszukanie 632 osób, chodzi o 29 milionów złotych

W czasie trwającego sześć lat śledztwa wykazano, że od 2011 do końca 2013 roku D. doprowadził do niekorzystnego rozporządzenia mieniem 632 osoby na łączną kwotę ponad 29 milionów złotych . Najwyższa kwota powierzona jego spółce wynosiła 675 tysięcy złotych.

- Przestępstwa polegały na gromadzeniu środków pieniężnych innych osób i wykorzystywaniu ich do udzielania pożyczek, czyli prowadzenia działalności bankowej bez zezwolenia. Za to grozi mu kara do 10 milionów złotych grzywny i pięciu lat pozbawienia wolności. Ponadto do 10 lat pozbawienia wolności za oszustwa na szkodę kilkuset osób na kwotę łączną około 29 milionów złotych- mówi sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie.