Katowice Potrąciła 16-latkę na pasach i uciekła. Prawo jazdy miała od kilku dni Oprac. Svitlana Kucherenko |

Komenda Miejska Policji w Częstochowie poinformowała w środę o okolicznościach wypadku, do którego doszło dzień wcześniej w centrum Częstochowy. Policjanci drogówki otrzymali informację o tym, że na przejściu dla pieszych przy ulicy Nowowiejskiego samochód potrącił pieszą. 16-latkę z obrażeniami pogotowie odwiozło do szpitala.

Z ustaleń policjantów wynikało, że kierująca samochodem BMW nie ustąpiła pierwszeństwa nastolatce, która przechodziła przez oznakowane przejście dla pieszych. Kierująca autem się nie zatrzymała, potrąciła pieszą i odjechała w kierunku ulicy Sobieskiego.

- Widział to świadek, dzięki któremu policjanci z drogówki błyskawicznie dotarli do sprawczyni - poinformowała rzeczniczka częstochowskiej policji podkom. Barbara Poznańska.

Miała prawo jazdy od kilku dni

Jak się okazało, za kierownicą samochodu siedziała 19-latka, która uprawnienia do kierowania pojazdami zdobyła kilka dni wcześniej. Straciła prawo jazdy. Kobieta w chwili wypadku była trzeźwa.

