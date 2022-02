Na prośbę ojca przyjechali do Częstochowy szukać 15-letniej Oliwii i jej matki Aleksandry. "Te osoby nadal są zaginione"

Mieszkanki Częstochowy, 45-letnia Aleksandra i jej 15 letnia córka Oliwia, poszukiwane są przez policjantów od tygodnia. W piątek do akcji, na prośbę ojca nastolatki, włączyli się wolontariusze. Mają nadzieję znaleźć częstochowianki żywe i zdrowe. Śledczy zatrzymali 52-letniego Krzysztofa R., podejrzanego o zabójstwo kobiet. Mężczyzna nie przyznaje się do zarzutu, a ciał kobiet do tej pory nie odnaleziono.

Według Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, do zabójstwa 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii doszło 10 lutego. Śledczy nie ujawniają, jakie mają na to dowody. Do dzisiaj nie znaleźli ciał, a podejrzany o zbrodnię 52-letni Krzysztof R. nie przyznaje się do zabójstwa i nie składa żadnych wyjaśnień. Wiadomo, że zabezpieczono telefony i samochód zaginionych oraz auto podejrzanego.

Częstochowska policja wciąż publikuje na swojej stronie internetowej zdjęcia i rysopisy zaginionych oraz rejestrację ich samochodu, apelując o pomoc. - Nie zmieniliśmy schematu postępowania. Te osoby nadal są zaginione i nasze działania wciąż mają na celu odnalezienie matki i córki. Na tym etapie nie można wykluczyć żadnej wersji. Nie można założyć jednego scenariusza - mówiła nam rzeczniczka policji w Częstochowie Sabina Chyra-Giereś.

W piątek do poszukiwań włączyli się wolontariusze - około sto osób z różnych miast na Śląsku. Jak powiedziała nam Chyra-Giereś, policja jest z nimi w kontakcie. Ustalają, w jakim obszarze wolontariusze mogą się poruszać, by wzajemnie sobie pomóc.

Wolontariusze włączyli się do poszukiwań Aleksandry i Oliwii TVN24

"Zawsze wchodzimy w teren z nadzieją"

Z ojcem Oliwii rozmawialiśmy w poniedziałek. - Mamy nadzieję, że dziewczyny odnajdą się całe i zdrowe i że wrócą, że ten koszmar nie będzie trwał tygodniami, miesiącami, że temat zakończy się lada moment pozytywnie dla dziewczyn, dla najbliższych - mówił pan Marek.

- Przyjechaliśmy na prośbę ojca Oliwii - mówi Renata Irytowska, szefowa Grupy Poszukiwawczo-Ratowniczej Knurów.

Apel o pomoc publikowany był na facebookowym profilu organizacji Śladem Zaginionych.

Ojciec poszukiwanej Oliwii: mam nadzieję, że wrócą TVN24

Irytowska dodaje, że ma 10-letnie doświadczenie w podobnych akcjach. - Zawsze wychodzimy w teren z założeniem, że odnajdziemy poszukiwane osoby, z nadzieją. Przyjedziemy też jutro i będzie nas więcej - podkreśla.

Wolontariusze skupili się na terenie ogródków działkowych przy ulicy Żyznej, gdzie zaginiona Aleksandra widziana była po raz ostatni i okolic. Józef Musiolak, jeden z wolontariuszy, powiedział nam, że zna ten teren, bo tam się wychował. - Trzeba ludziom pomóc. Nie wiadomo, czy naszej rodziny to nie czeka - mówi.

- Jeśli chodzi o takie spontaniczne społeczne poszukiwania, to jest pierwsza taka duża akcja, kiedy tyle osób przyszło i chce pomóc - podkreśla policjantka.

W mieszkaniu telefony zaginionych, przed blokiem ich samochód

Zaginięcie 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii zgłosiła policji matka 45-latki. Był piątek 11 lutego po godzinie 9. Jak relacjonowała policja, zawiadamiająca od dwóch dni nie miała kontaktu z córką, a 10 lutego ostatni raz rozmawiała przez telefon z wnuczką. Wraz z kobietami zniknął ich pies rasy shih tzu.

Śledczy weszli do mieszkania zaginionych w bloku przy ulicy Bienia. Zastali tam porządek i znaleźli telefony obu kobiet. Przed blokiem stał ford focus 45-latki. Matka kobiety zwróciła policji uwagę, że samochód byl zaparkowany inaczej niż zwykle.

Po rozpytaniu mieszkańców śledczy ustalili, że 45-latka ostatni raz widziana była na ogródkach działkowych przy ulicy Żyznej. To pięć kilometrów od ulicy Bienia. 574 działki na 35 hektarach i dodatkowo 10 hektarów niezagospodarowanych, z zaroślami i stawami.

Poszukiwania zaginionej matki i córki TVN24

Podejrzany i zaginione mają działki w sąsiedztwie

W niedzielę 13 lutego został zatrzymany do sprawy 52-letni Krzysztof R., który we wtorek wieczorem usłyszał zarzut zabójstwa obu kobiet połączony z bezprawnym pozbawieniem wolności. W środę został aresztowany na trzy miesiące. Nie przyznał się do zbrodni ani w prokuratorze, ani w sądzie.

Doprowadzenie 52-latka na posiedzenie aresztowe TVN24

Jan Tauzowski, prezes rodzinnych ogródków działkowych przy Żyznej powiedział nam, że Krzysztof R. ma działkę w sąsiedztwie działki pani Aleksandry. Śledczy nie odnieśli się do tej informacji. Krzysztof Budzik z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie powiedział jedynie, że podejrzany i zaginione znali się.

Policjanci, wspierani przez strażaków przeszukali każdą działkę, weszli do każdej altanki. Wykorzystali psy tropiące, quady, drony, pontony, w czwartek przeszukali zbiorniki wodne wokół ogródków.

