Policjant podejrzany o gwałt. Miał dokonać przestępstwa jako kurator społeczny w mieszkaniu podopiecznej

Dwa zawiadomienia

Według śledztwa, do przestępstwa doszło w zeszłym tygodniu w mieszkaniu pokrzywdzonej, gdy podejrzany wykonywał tam swoje obowiązki jako kurator. - Przesłuchany przez prokuratora nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa. Złożył obszerne wyjaśnienia, których z uwagi na charakter sprawy nie będziemy ujawniać.

Prokuratura chciała aresztu, sąd go nie zastosował

Z uwagi na grożącą podejrzanemu wysoką karę - do 12 lat pozbawienia wolności oraz groźbę matactwa, prokurator wystąpił do sądu o zastosowanie aresztu tymczasowego. Sąd odrzucił wniosek. - W ocenie sądu, spełniona jest przesłanka z artykułu 249 kodeksu postępowania karnego, to znaczy występuje duże prawdopodobieństwo, że podejrzany dopuścił się przestępstwa - mówi sędzia Dominik Bogacz, rzecznik Sądu Okręgowego w Częstochowie. - Ale wedle sądu, na tym etapie postępowania powinno się zastosować inną kwalifikację czynu - z artykułu 199 Kodeksu karnego, który mówi o seksualnym wykorzystaniu stosunku zależności. Czyn ten nie jest zagrożony wysoką karą, nie ma więc przesłanek do zastosowania aresztu - dodaje Bogacz.