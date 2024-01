Był telefon od "lekarza", po pieniądze przyszła "notariuszka". Szukają kobiety z nagrania

Policjanci z Częstochowy poszukują kobiety, która jest podejrzewana o próbę oszustwa. Przedstawiając się za notariuszkę, miała w domu odwiedzić 77-latka i odebrać od niego 70 tysięcy złotych. Pieniądze miały rzekomo zostać przeznaczone na leczenie syna starszego mężczyzny. Senior w porę jednak zorientował się, że coś jest nie tak. Poprosił ją o okazanie dokumentu. Wtedy kobieta zaczęła się nerwowo zachowywać, doszło do szarpaniny i ostatecznie uciekła bez pieniędzy.

Do zdarzenia doszło w środę (24 stycznia) na ulicy Okulickiego w Częstochowie. Do 77-letniego mieszkańca Częstochowy zadzwonił mężczyzna, który przedstawił się jako lekarz ze szpitala znajdującego się na ulicy Bialskiej.

"W trakcie rozmowy mężczyzna poinformował seniora, że jego syn został przewieziony do szpitala z uwagi na zakażenie wirusem COVID-19 i konieczne jest podanie mu bardzo kosztownego leku ratującego życie. 77-latek oznajmił, że ma w domu gotówkę w kwocie 70 tysięcy złotych" - przekazała w komunikacie prasowym śląska policja.

Po pieniądze miał się zgłosić notariusz. Po godzinie do domu mężczyzna przyszła kobieta. Mężczyzna, przekazując kobiecie umówioną kwotę, poprosił ją o okazanie jakiegokolwiek dokumentu potwierdzającego to, kim jest.

Częstochowa. Szarpanina i ucieczka z domu seniora

"Kobieta zaczęła się nerwowo zachowywać i pokierowała się do wyjścia. Mężczyzna zablokował jej możliwość opuszczenia mieszkania. Pomiędzy osobami doszło do szarpaniny, w wyniku której upadli na podłogę. Kobieta drapała i uderzała mężczyznę po twarzy oraz ugryzła go w rękę. 77-latkowi udało się odebrać kobiecie reklamówkę z pieniędzmi. Gdy w mieszkaniu pojawiło się trzy inne osoby, które usłyszały ich kłótnię, kobieta zaczęła krzyczeć, że została zaatakowana, i opuściła mieszkanie" - poinformowali śląscy policjanci.