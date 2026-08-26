Katowice Podszedł od tyłu i dźgnął nożem. Ma być niepoczytalny. Nagranie Oprac. Mateusz Czajka |

Monitoring z ataku nożownika Źródło wideo: Prokuratura Rejonowa w Częstochowie Źródło zdj. gł.: Prokuratura Rejonowa w Częstochowie

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20 października 2025 roku 44-latek został ugodzony nożem w plecy na parkingu sklepu przy ul. Kościuszki w Rędzinach w powiecie częstochowskim przez Cezarego B. Śląska policja informowała wtedy, że 37-latek zadał cios "bez powodu". Zatrzymano go w sąsiedniej miejscowości po tym, jak uciekł z miejsca zdarzeniem rowerem elektrycznym.

Prokuratura przekazała, że wystąpiła do sądu "z wnioskiem o umorzenie postępowania karnego" wobec 37-latka.

Monitoring nagrał moment ataku Źródło zdjęcia: Prokuratura Rejonowa w Częstochowie

"Powołani w sprawie biegli lekarze psychiatrzy stwierdzili, że w chwili popełnienia zarzucanych mu czynów sprawca był niepoczytalny, gdyż z uwagi na chorobę psychiczną miał zniesioną zdolność rozumienia znaczenia czynu i pokierowania swoim postępowaniem. Zgodnie z przepisami kodeksu karnego osoba taka nie może zostać pociągnięta do odpowiedzialności karnej" - przekazał w komunikacie prokurator Piotr Wróblewski, zastępca rzecznika prasowego Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Mężczyzna był zatrzymany przez policję Źródło zdjęcia: Śląska policja

Wskazał przy tym, że prokuratura chce jednak, aby sąd zastosował wobec Cezarego B. środek zabezpieczający - umieścił go w zakładzie psychiatrycznym. O konieczności umieszczenia go w zamkniętym zakładzie napisali wspomniani biegli. Według nich - jak wskazała w komunikacie prokuratura - 37-latek może "w przyszłości popełnić czyn zabroniony o znacznej społecznej szkodliwości".

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Mężczyzna wyjaśnił, że nie chciał zrobić krzywdy

Po zatrzymaniu w 2025 roku Cezarego B. prokuratura wystąpiła do sądu z wnioskiem o tymczasowe aresztowanie. Sąd przychylił się do tego wniosku.

"Przesłuchany przez prokuratora Cezary B. przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że nie chciał pokrzywdzonemu zrobić krzywdy" - przekazał prokurator Piotr Wróblewski.

Zraniony mężczyzna miał uszkodzoną tętnicę - nagranie z 2025 roku

"Doszło do uszkodzenia tętnicy"

Prokurator Piotr Wróblewski przekazał w komunikacie, że 44-latkowi zadano ranę kłutą nożem o 11-centymetrowej długości ostrza. Według prokuratury obrażenia te "wymagały przeprowadzenia w trybie pilnym zabiegu operacyjnego ratującego życie".

- Po przeprowadzonych badaniach okazało się, że doszło do uszkodzenia tętnicy pośladkowej górnej. Z tego powodu pacjent został zakwalifikowany do leczenia operacyjnego, rewizji tej rany i podwiązania leczenia. Po zakończonym zabiegu pacjent w stanie dobrym został hospitalizowany w oddziale chirurgii ogólnej - powiedział TVN24 w 2025 roku Dariusz Kopczyński, zastępca dyrektora ds. lecznictwa Miejskiego Szpitala Zespolonego w Częstochowie.

Źródło: Google Maps