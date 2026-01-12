Logo strona główna
Katowice

Podejrzany wybiegł z sali i wyskoczył z budynku sądu. Nie przeżył

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Podejrzany wybiegł z sali i wyskoczył z budynku sądu w Częstochowie
Źródło: TVN24
31-letni Patryk C., doprowadzany na posiedzenie dotyczące jego tymczasowego aresztowania, uciekł funkcjonariuszom i skoczył z trzeciego piętra budynku. Zginął na miejscu. Śledczy badają m.in. wątek niedopełnienia obowiązków przez policjantów.

Jeśli doświadczasz problemów emocjonalnych i chciałbyś uzyskać poradę lub wsparcie, tutaj znajdziesz listę organizacji oferujących profesjonalną pomoc. W sytuacji bezpośredniego zagrożenia życia zadzwoń na numer 997 lub 112.

Prokuratura Okręgowa w Częstochowie prowadzi śledztwo w sprawie śmierci 31-letniego mężczyzny, który zginął 9 stycznia w siedzibie Sądu Rejonowego w Częstochowie. Patryk C., doprowadzany przez funkcjonariuszy na posiedzenie dotyczące jego tymczasowego aresztowania, uciekł policjantom i skoczył z wysokości. Nie przeżył.

Sąd Rejonowy w Częstochowie
Sąd Rejonowy w Częstochowie
Źródło: TVN24

Jak przekazał Tomasz Ozimek z Prokuratury Okręgowej w Częstochowie, postępowanie dotyczy niedopełnienia obowiązków przez funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Poczesnej podczas doprowadzenia podejrzanego, a także wątku doprowadzenia mężczyzny do targnięcia się na własne życie namową lub poprzez udzielenie mu pomocy. Ten drugi jest - jak podkreślają śledczy - standardowym elementem badania okoliczności w przypadku podejrzenia samobójstwa.

Wybiegł z sali i wyskoczył z budynku, nie przeżył

Z dotychczasowych ustaleń wynika, że w chwili zdarzenia w sądzie trwało posiedzenie, podczas którego prokurator wnioskował o trzymiesięczny areszt wobec 31-latka. W pewnym momencie mężczyzna wybiegł z sali i uciekł na trzecie piętro, skąd skoczył na posadzkę wewnętrznego patio. Zginął na miejscu.

Jak przekazał w rozmowie z TVN24 prokurator Ozimek, Patryk C. był doprowadzony do sądu w związku z wydarzeniami, do których doszło dzień wcześniej. 8 stycznia zaatakował i dotkliwie pobił przy użyciu łomu partnera swojej żony, a następnie zaatakował też kobietę. Złamał przy tym nałożony na niego sądowy zakaz zbliżania się do niej.

Śledztwo ma wyjaśnić, czy funkcjonariusze dochowali procedur i jakie były dokładne okoliczności tragicznego zajścia.

TVN24 HD
Częstochowa
