Pocisk wystrzelony z broni policjanta przeleciał 1700 metrów i trafił pana Jana. Jest wyrok sądu

Podniósł rękę i poczuł ukłucie

W sylwestrową noc z 2017 na 2018 rok na imprezie w domu sołeckim we wsi Wygoda pod Częstochową, podczas odpalania fajerwerków na parkingu 50-letni Jan S. został ranny w lewe ramię. Stało się to w momencie, gdy podniósł rękę, by dać znać swojej żonie, która wróciła do budynku po sweter: tu jestem. Poczuł ukłucie, zobaczył lejącą się z ręki krew i pomyślał, że to od petardy. Ale w szpitalu chirurg wyciągnął z jego rany pocisk, który S. - były żołnierz - tej samej nocy zawiózł na policję.