Katowice Pobili, polewali wrzątkiem, uwięzili. Akt oskarżenia po brutalnym porwaniu Ukraińca Oprac. Svitlana Kucherenko |

Częstochowa. Pobili, polewali wrzątkiem, uwięzili. Uciekł i sam pojechał do szpitala Źródło wideo: monitoring szpitala Źródło zdj. gł.: monitoring szpitala

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Prokuratura Okręgowa w Częstochowie skierowała do sądu akt oskarżenia przeciwko sześciu mężczyznom, którym zarzucono pozbawienie wolności obywatela Ukrainy połączone ze szczególnym udręczeniem w postaci pobicia młotkiem i polewania wrzątkiem.

Do zdarzenia doszło 11 listopada 2025 roku w Częstochowie.

"44-letni Ukrainiec został wciągnięty do samochodu i przewieziony z workiem na głowie do garażu na Starym Mieście. Tam sprawcy pobili go przy użyciu młotka, polewali wrzątkiem oraz grozili pozbawieniem życia. Następnie przewieźli mężczyznę na teren firmy w dzielnicy Zawodzie, gdzie unieruchomili go trytytkami i zamknęli w kontenerze" - informuje prokurator Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

W wyniku zdarzenia 44-latek miał złamaną nogę i poparzenia.

Uciekł i sam pojechał do szpitala

Mężczyzna wykorzystał chwilę nieuwagi napastników, uwolnił się i dostał do ciężarówki, którą pojechał do szpitala. Na nagraniu ze szpitalnego monitoringu widać, jak ciężarówka podjeżdża pod szpital i zatrzymuje się przed opuszczonym szlabanem. Po kilkunastu sekundach z budynku, prawdopodobnie z portierni, wyszedł mężczyzna i ruszył w stronę stojącej ciężarówki. W tym samym momencie kierowca rusza wyłamując szlaban, po czym zatrzymuje się tuż za szlabanem. Nie widzimy już co z nim się dzieje - kabina ciężarówki znajduje się poza kadrem.

Kierowca wyłamał barierkę Źródło zdjęcia: monitoring szpitala

Za karetką, która wjechała na teren szpitala za wspomnianą ciężarówką, wjechał następnie samochód osobowy, z którego wybiegły dwie osoby w stronę ciężarówki. W kolejnych minutach pojawiają się kolejne osoby i kolejne auto.

Na miejscu zdarzenia pojawili się policjanci. Przed budynkiem zauważyli ciężarówkę, a przy niej 44-latka z obrażeniami ciała i kilku awanturujących się mężczyzn, przed którymi uciekał. Mężczyzna wymagał szybkiej pomocy medycznej.

Prokuratorskie zarzuty

Śledczy ustalili, że motywem działania sprawców była chęć odzyskania narkotyków, które miał wcześniej ukraść pokrzywdzony.

"Prokurator przedstawił sześciu mężczyznom w wieku od 26 do 63 lat zarzuty pozbawienia wolności obywatela Ukrainy, które łączyło się ze szczególnym udręczeniem w postaci pobicia młotkiem i polewania wrzątkiem. Przesłuchani przez prokuratora podejrzani nie przyznali się do zarzucanych im przestępstw" - informuje prokurator Tomasz Ozimek.

Najpierw go brutalnie pobili, a później polewali wrzątkiem. Zatrzymano siedem osób Źródło zdjęcia: KMP w Częstochowie

Wobec sześciu podejrzanych sąd zastosował tymczasowy areszt. W toku postępowania wobec dwóch z nich areszt uchylono, zastępując go wolnościowymi środkami zapobiegawczymi.

Oskarżonym grozi od 5 do 25 lat pozbawienia wolności.