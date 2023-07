Ośmioletni Kamil zmarł po skatowaniu przez ojczyma. Sąd zdecydował, co z prawami rodzicielskimi

Sąd rodzinny w Częstochowie zdecydował o odebraniu matce i ojczymowi praw rodzicielskich do rodzeństwa zmarłego w maju ośmioletniego Kamila. Do sądu w piątek doprowadzono Magdalenę B. Dawid B., ojczym chłopca, brał udział w posiedzeniu online. Przed sądem zebrały się osoby, które dotknęła śmierć dziecka. Domagały się całkowitego i bezdyskusyjnego pozbawienia władzy rodzicielskiej obojga podejrzanych.

Rozprawa przed SO w Częstochowie zakończyła się po kilku godzinach. Dotyczyła odebrania praw rodzicielskich nad rodzeństwem Kamila B. Dzieci do chwili aresztowania pary było pod opieką prawną Magdaleny B. i Dawida B. Obecnie dwoje najmłodszych z nich przebywa w pieczy zastępczej, a troje starszych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. - Jest przepis ogólny w Ustroju o Sądach Powszechnych, który zaleca w miarę możliwości, aby wyroki w takich sprawach zapadały podczas pierwszej rozprawy - poinformował PAP rzecznik częstochowskiego sądu Dominik Bogacz.

- W ramach postanowienia częściowego sąd pozbawił władzy rodzicielskiej Dawida B. nad dwójką dzieci, dla których jest ojcem. Pozbawił władzy rodzicielskiej Magdalenę B. nad piątką dzieci. I umorzył postępowanie w sprawie Kamila, ponieważ on zmarł. Orzekł w trybie zabezpieczenia o kontaktach Artura T. z jego synem Fabianem (bratem zmarłego Kamila), może się z nim spotykać w określony sposób w pierwszy i trzeci weekend miesiąca, oraz drugi i czwarty, przez 2 godziny - wyjaśnił sędzia. I dodał: - Toczy się postępowanie o przywrócenie władzy rodzicielskiej Arturowi T., tego sąd jeszcze nie skończył, tylko umożliwił mu kontakty z dzieckiem, do zakończenia postępowania.

Biologiczny ojciec Kamila chce przywrócenia praw rodzicielskich

- Wierzę w to, że przywrócą tacie prawa do Fabianka, do mojego młodszego brata i Kamilka i że będzie mógł go zabierać na weekendy i na święta. Wierzę w to, że sąd wyda takie pozwolenie - mówiła reporterce TVN24, starsza siostra Kamila i Fabiana.