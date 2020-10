Oskarżony o wyłudzenie 29 milionów złotych od 632 klientów. "Jeden powierzył mu 675 tysięcy"

Założył działalność bankową i sprzedawał monety kolekcjonerskie, które obiecywał odkupić za wyższą cenę. Według prokuratury monety te były powszechnie dostępne dużo taniej. Mimo to oskarżonemu miało się udać oszukać 632 osoby i wyłudzić od nich 29 milionów złotych. Przed sądem staną także jego pośrednicy.

Śledztwo przeciwko Juliuszowi D. z Częstochowy prowadziła prokuratura okręgowa w tym mieście. Do sądu właśnie trafił akt oskarżenia.

- W czerwcu 2011 roku spółka wprowadziła do oferty projekt inwestycyjny pod nazwą "umowa sprzedaży monet kolekcjonerskich z prawem odkupu". Spółka sprzedawała inwestorom monety lub ich zestawy, zobowiązując się do odkupu po ustalonym terminie za cenę wyższą o 20 do 50 procent – poinformował w środę Dział Prasowy Prokuratury Krajowej.