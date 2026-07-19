Katowice Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy. Interweniowała też ekipa TVN24 Oprac. Mikołaj Gątkiewicz |

Obywatelskie zatrzymanie pijanego kierowcy na A1. Uczestniczyła w nim ekipa TVN24 Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: crab

Posłuchaj artykułu Wykup subskrypcję TVN24+, aby posłuchać artykułu.



Masz subskrypcję? Zaloguj się. Dowiedz się więcej Udostępnij Facebook Kopiuj link

Do niebezpiecznej sytuacji doszło na autostradzie A1 niedaleko Częstochowy w sobotę wieczorem. Kompletnie pijanego mężczyznę zatrzymali na drodze inni kierowcy.

Świadkami wydarzenia byli członkowie redakcyjnej ekipy TVN24. Jak relacjonowali, jadące z dużą prędkością Audi co chwila zjeżdżało ze swojego pasa, niemal ocierając się o barierki. Nasza pracownicy zadzwonili wtedy na 112.

Chwilę później Audi uderzyło w prawidłowo jadącą ciężarówkę i stanęło. Auto otoczyli wtedy inny kierowcy. Jednym z nich był pan Tomasz, żołnierz zawodowy, który jechał z rodziną na Mazury. Jak relacjonowała jego żona, tuż przed uderzeniem w ciężarówkę pijany kierowca omal nie staranował ich samochodu.

- Byłam przerażona. Jak nas mijał ten samochód to zjechał w stronę barierki, więc ledwo co wymanewrował kierowca - mówiła pani Małgorzata. - Widziałem, że gość się bardzo szybko zbliża do mnie. Chciałem się do tira przytulić, bo nie wiedziałem, gdzie mam uciekać - opisywał pan Tomasz.

Prawie trzy promile i dwa zakazy

- Widziałem jak jechał - relacjonował pan Adam, kierowca ciężarówki, w którą wjechał pijany mężczyzna. - Myślałem że uderzy mnie z tyłu, potem odbił na lewo, potem w prawo i uderzył w bok - mówił.

Po zatrzymaniu 37-latek próbował zamienić się miejscami ze swoim pasażerem. Był też agresywny - opluł pan Adama, a także wyzywał kierowców, którzy pilnowali go do czasu przyjazdu policji.

Po przyjeździe policji okazało się, że sprawca miał 2,7 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. To nie wszystko - miał też dwa zakazy prowadzenia pojazdów. - Nogi mi się trzęsą. Cóż powiedzieć, skrajna nieodpowiedzialność - mówiła pani Małgorzata.