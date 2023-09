Nielegalnie składowali odpady. Mają iść do więzienia

czytaj dalej

Bill Gates, Mark Zuckerberg i Elon Musk. To tylko część szefów firm z branży IT, którzy spotkali się przy okazji wysłuchania w amerykańskim Senacie. Rozmawiano tam o wyzwaniach związanych są ze sztuczną inteligencją. Elon Musk powiedział, że spotkanie to "może przejść do historii jako bardzo ważne dla przyszłości cywilizacji".