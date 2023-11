Najpierw razem kradli, później doszło do dwóch zabójstw. Jest akt oskarżenia

Do sądu w Częstochowie (woj. śląskie) trafił akt oskarżenia przeciwko 28-letniemu Ryszardowi B., który - w listopadzie 2022 roku - miał zabić dwóch mężczyzn. Zarówno on, jak i jego ofiary, byli osobami w kryzysie bezdomności. Wcześniej mieli wspólnie kraść w sklepach. W sprawie oskarżona jest jeszcze jedna osoba.

Mieli okraść sklep, skończyło się na śmiertelnym pobiciu

W nocy z 17 na 18 listopada 2022 roku Ryszard B. przyszedł do pustostanu w Częstochowie przy al. Wolności, gdzie przebywali Marcin Sz. i Marcin Z. Oskarżony - jak twierdzą śledczy - miał pretensje do Z., że nie wziął udziału w kradzieży w Olsztynie. W pewnym momencie zaczął uderzać go pięściami po głowie, a gdy ten upadł, kopał go jeszcze po całym ciele i uderzał w głowę obuchem siekiery. Następnie B. - jak opisuje Ozimek - nakazał Marcinowi Z. włożenie głowy do nieczynnego pieca kaflowego i bił go po plecach drewnianą belką oraz metalową rurką.