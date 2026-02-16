Miała 25 stopni Celsjusza. Lekarze ratowali ją kilkanaście godzin

Częstochowa

Na początku tygodnia na SOR Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego im. NMP w Częstochowie trafiła kobieta w stanie głębokiej hipotermii. Temperatura jej ciała wynosiła zaledwie 25 stopni Celsjusza, co stanowiło bezpośrednie zagrożenie życia.

Jak podał szpital w mediach społecznościowych, pod nadzorem lekarza dyżurnego oraz zespołu SOR natychmiast rozpoczęto działania, których celem było stopniowe i bezpieczne ogrzanie pacjentki. W ich trakcie zastosowano specjalistyczny sprzęt, w tym nagrzewnice, ogrzewacze przepływowe oraz matę grzewczą.

Jak przekazał szpital, proces przywracania prawidłowej temperatury ciała trwał kilkanaście godzin i wymagał stałego monitorowania funkcji życiowych oraz ścisłej współpracy całego personelu medycznego. Pacjentkę udało się uratować.

"Medycyna potrafi zdziałać cuda!" - napisali lekarze.

Miała 25 stopni temperatury ciała. Lekarze przez kilkanaście godzin walczyli o jej życie

Jak chronić się przed wychłodzeniem?

Wychłodzenie organizmu

