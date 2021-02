Miał trafić do więzienia, ale zniknął. Wyciągnęli go spod podłogi

Dwa lata temu miał trafić do więzienia za przestępstwa narkotykowe, ale sądził, że uda mu się tego uniknąć. Ukrywał się. Do czasu jednak. Policjanci wyciągnęli go ze skrytki pod podłogą. Poszukiwany mężczyzna za kratami spędzi teraz najbliższe pięć lat.