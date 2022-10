Miał 2,5 promila alkoholu w organizmie, nie miał prawa jazdy. Zatrzymał się dopiero, gdy radiowóz zajechał mu drogę

czytaj dalej

Ukraińska kontrofensywa idzie naprzód i wyzwala spod rosyjskiej okupacji kolejne tereny i miejscowości. Jednocześnie ujawnia zbrodnie agresora i dramaty ludzi. Michał Przedlacki, reporter "Superwizjera" TVN, mówił na antenie TVN24, że w swoim reportażu "Wyzwolić Ukrainę" skupił się na tym, co przeżywają cywile, którzy po ponad pół roku "znaleźli się znowu w wolnym świecie". Premiera dokumentu w TVN24 dziś o godzinie 20, a już teraz jest on do obejrzenia w TVN24 GO.