25 lat więzienia za zabicie żony. "Zabił młodą kobietę, zniszczył rodzinę, zniszczył życie swoich synów"

Sąd: uderzył w głowę i udusił własnymi rękami

Wynika z nich, że Krystian W. w nocy z 27 na 28 sierpnia 2021 roku śledził swoją żonę . Nie mieszkali już razem, mieli dwójkę dzieci. Kobieta dotarła do domu rano. - Oczekiwał na nią, próbował wejść do klatki bloku, w którym mieszkała. Nie osiągnął tego celu. Nieszczęśliwym zbiegiem okoliczności ona zeszła na dół, aby zabrać z z samochodu telefon. Wówczas podszedł i rozpoczął rozmowę - opisywał sędzia.

Nie wiadomo, o czym rozmawiali. - Efektem rozmowy było to, że oskarżony uderzył pokrzywdzoną w głowę najprawdopodobniej pięścią spowodował obrażenia głowy, które mogły doprowadzić do utraty przytomności, a następnie udusił pokrzywdzoną własnymi rękoma - powiedział sędzia.

Sąd ustalił, że oskarżony zabrał ciało żony do swojego samochodu i pojechał do zagajnika, gdzie polał je substancją chemiczną i podpalił. Zwłoki nie spaliły się zupełnie, zostały przykryte śmieciami i gałęziami.

Argument, że wysoka kara pozbawi ojca dzieci, nie przekonał sądu

Do Krystiana W. doprowadził śledczych monitoring. Mężczyzna przyznał się do winy i wskazał miejsce ukrycia zwłok. W czasie procesu wyraził skruchę, co sąd uznał za okoliczność łagodzącą. Ale nie dał wiary wyjaśnieniom mężczyzny, że działał w silnym wzburzeniu i nie kontrolował swojego zachowania. Dowody - zdaniem sądu - zaprzeczają temu, że kobieta uderzyła się w głowę przypadkiem, w samochodzie, a wykryta na zwłokach substancja chemiczna to mógł być lakier do włosów czy paznokci.