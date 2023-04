Koniec śledztwa w sprawie śmierci Aleksandry i jej córki Oliwii. Akt oskarżenia mówi o "innej czynności seksualnej"

Dobiegło końca śledztwo Prokuratury Okręgowej w Częstochowie w sprawie śmierci 45-letniej Aleksandry i jej 15-letniej córki Oliwii. Jak poinformowało w czwartkowym komunikacie, śledczy skierowali do sądu akt oskarżenia przeciwko Krzysztofowi R., podejrzanemu o zabicie obu ofiar. Do śmierci poszkodowanych doszło 10 lutego ubiegłego roku w Częstochowie.

Aleksandra ostatni raz widziana na działkach

Kamery zarejestrowały to, co działo się 10 lutego na terenie ogródków. "Z analizy zapisów wynika, że około godz. 15.30 na ulicę Telimeny w Częstochowie przyjechał samochód marki Ford Focus, z którego wysiadł mężczyzna ubrany w ciemną kurtkę i oddalił się pieszo. Następnie około godz. 17.00 obok forda zaparkował samochód marki Citroen, z którego wysiadł mężczyzna i przepakował rzeczy z citroena do forda. Wśród nich był sprzęt ogrodniczy oraz dwa ciężkie worki. Około godz. 18.45 mężczyzna ponownie podszedł do forda, otworzył go i odjechał" - czytamy w czwartkowym komunikacie prokuratury.