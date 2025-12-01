Kobieta zginęła pod kołami śmieciarki, kierowca skazany

Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę w Częstochowie Źródło: klobucka.pl

- Sąd skazał oskarżonego na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz 1500 złotych grzywny. Ponadto orzekł wobec Marcina N. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na dwa lata - podał prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator złożył wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku.

Kierowca śmieciarki skazany za potrącenie 74-latki

Akt oskarżenia przeciwko Marcinowi N. Prokuratura Rejonowa w Częstochowie przesłała do sądu w lutym 2024 r. Jak wynika z ustaleń śledztwa, 4 lipca 2023 roku Marcin N. pracował jako kierowca samochodu ciężarowego z zabudową do zbierania odpadów. Rano, po postoju związanym z załadunkiem odpadów, włączał się do ruchu na ul. Drzymały w Częstochowie. Wtedy najechał na przechodzącą przez jezdnię 74-letnią kobietę, która poruszała się przy użyciu kuli. Poszkodowana zginęła na miejscu. Marcin N. w chwili wypadku był trzeźwy.

Według opinii biegłego ds. rekonstrukcji zdarzeń drogowych bezpośrednią przyczyną wypadku było nieprawidłowe obserwowanie drogi przed pojazdem przez kierującego śmieciarką. "Ponadto biegły stwierdził, że Marcin N. miał pełną możliwość obserwacji, gdyż pojazd był wyposażony w specjalne lusterka. Jednocześnie z opinii wynika, że pokrzywdzona przyczyniła się do wypadku przechodząc przez jezdnię w bardzo bliskiej odległości od śmieciarki" - opisała prokuratura.

Prokurator przedstawił Marcinowi N. zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że ruszając śmieciarką nie widział pokrzywdzonej. Marcin N. nie był w przeszłości karany.

