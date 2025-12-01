Logo strona główna
Subskrybuj
Przejdź do

Redakcja poleca:

Oglądaj TVN24
Najnowsze
Fakty
Świat
Polska
Regionalne
Warszawa
Łódź
Katowice
Kraków
Poznań
Trójmiasto
Wrocław
Kielce
Kujawsko-pomorskie
Lublin
Lubuskie
Olsztyn
Opole
Rzeszów
Szczecin
Białystok
Więcej
Biznes
Meteo
Sport
Zdrowie
Technologia
Kultura i styl
Konkret24
Kontakt24
Ciekawostki
Quizy
Czytaj
Słuchaj
Oglądaj
Katowice

Kobieta zginęła pod kołami śmieciarki, kierowca skazany

Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę w Częstochowie
Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę w Częstochowie
Źródło: klobucka.pl
Sąd Rejonowy w Częstochowie (województwo śląskie) skazał na rok więzienia w zawieszeniu kierowcę śmieciarki oskarżonego o śmiertelne potrącenie 74-letniej kobiety poruszającej się o kuli. Do tragedii doszło latem 2023 roku. Wyrok jest nieprawomocny.

- Sąd skazał oskarżonego na rok więzienia z warunkowym zawieszeniem na dwa lata oraz 1500 złotych grzywny. Ponadto orzekł wobec Marcina N. zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych na dwa lata - podał prok. Tomasz Ozimek, rzecznik prasowy Prokuratury Okręgowej w Częstochowie.

Wyrok jest nieprawomocny. Prokurator złożył wniosek o pisemne uzasadnienie wyroku.

Kierowca śmieciarki skazany za potrącenie 74-latki

Akt oskarżenia przeciwko Marcinowi N. Prokuratura Rejonowa w Częstochowie przesłała do sądu w lutym 2024 r. Jak wynika z ustaleń śledztwa, 4 lipca 2023 roku Marcin N. pracował jako kierowca samochodu ciężarowego z zabudową do zbierania odpadów. Rano, po postoju związanym z załadunkiem odpadów, włączał się do ruchu na ul. Drzymały w Częstochowie. Wtedy najechał na przechodzącą przez jezdnię 74-letnią kobietę, która poruszała się przy użyciu kuli. Poszkodowana zginęła na miejscu. Marcin N. w chwili wypadku był trzeźwy.

Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę w Częstochowie
Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę w Częstochowie
Źródło: klobucka.pl

Według opinii biegłego ds. rekonstrukcji zdarzeń drogowych bezpośrednią przyczyną wypadku było nieprawidłowe obserwowanie drogi przed pojazdem przez kierującego śmieciarką. "Ponadto biegły stwierdził, że Marcin N. miał pełną możliwość obserwacji, gdyż pojazd był wyposażony w specjalne lusterka. Jednocześnie z opinii wynika, że pokrzywdzona przyczyniła się do wypadku przechodząc przez jezdnię w bardzo bliskiej odległości od śmieciarki" - opisała prokuratura.

Przechodziła przez drogę tuż przed śmieciarką. Kierowca ruszył, odpowie za śmierć pieszej
DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ:

Przechodziła przez drogę tuż przed śmieciarką. Kierowca ruszył, odpowie za śmierć pieszej

Prokurator przedstawił Marcinowi N. zarzut spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym na skutek nieumyślnego naruszenia zasad bezpieczeństwa w ruchu drogowym. Przesłuchany w charakterze podejrzanego mężczyzna nie przyznał się do zarzucanego mu przestępstwa i wyjaśnił, że ruszając śmieciarką nie widział pokrzywdzonej. Marcin N. nie był w przeszłości karany.

Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę w Częstochowie
Śmieciarka śmiertelnie potrąciła kobietę w Częstochowie
Źródło: klobucka.pl
OGLĄDAJ: TVN24 HD
pc

TVN24 HD
NA ŻYWO

pc
Ten i inne materiały obejrzysz w subskrypcji

Autorka/Autor: SK/gp

Źródło: PAP

Źródło zdjęcia głównego: klobucka.pl

Udostępnij:
TAGI:
CzęstochowaSądWypadekWyroki sądowe w Polsce
Czytaj także:
Smog
Polscy smogowi rekordziści. Gdzie powietrze dziś najbardziej gryzie w gardło
METEO
Ślimaki trafią na eksport
Zniknęły ślimaki warte 90 tysięcy euro. "Prawdziwy cios"
Świat
Winorośl
Na Sycylii kawa i banany, a w Polsce winorośl. Tak klimat zmienia uprawę roślin
Polska
Pilne
Ogromny przelew wysłany do Polski
BIZNES
PiS, Jarosław Kaczyński, Mateusz Morawiecki, Mariusz Błaszczak, Sejm
We frakcjach w PiS "jest zbyt wielu solistów"
Polska
Sąd Rejonowy w Tczewie
Agenci CBA w sądzie w Tczewie. Na zlecenie prokuratury
Trójmiasto
Belgijscy żołnierze w trakcie ćwiczeń artyleryjskich z moździerzami, Litwa, 2023 rok
Żołnierz zginął podczas ćwiczeń NATO na Litwie. Wszczęto śledztwo
Świat
Nad ranem auto zostało zabrane przez pomoc drogową
"Zaparkował" na środku ronda
Poznań
praca biuro shutterstock_2242410029
Pięć dni wolnego z rzędu bez urlopu. Zmiana przepisów
BIZNES
imageTitle
Nie żyje ikona włoskiego tenisa
EUROSPORT
imageTitle
Cuda na parkiecie. Słoweńsko-amerykański duet przeszedł do historii
Najnowsze
Mężczyzna na hulajnodze pędził mimo bardzo złych warunków
Śnieg, ślizgawica i "batman" na hulajnodze
Katowice
Wołodymyr Zełenski, Emmanuel Macron
"Nieprzypadkowa" wizyta Zełenskiego w Paryżu
Świat
Czujniki tlenku węgla uruchomiły alarm. Ewakuowano przedszkole (zdjęcie ilustracyjne)
Włączyły się czujniki czadu. Ewakuowano przedszkole
Katowice
Skutki powodzi w Indonezji
Największa katastrofa w historii kraju
METEO
Kadr z filmu "Żołnierki Ukrainy"
Reportaż "Żołnierki Ukrainy" wyróżniony na festiwalu NURT
Polska
Uderzył autem w budynek stacji paliw
Uderzył autem w budynek stacji paliw
Katowice
imageTitle
Katastrofa Realu w delegacji. Takiej serii nie było już dawno
EUROSPORT
Turyści na Morskim Oku
Turyści na zamarzniętym Morskim Oku
Kraków
nbp narodowy bank polski shutterstock_1075668164
Decyzja w sprawie stóp procentowych. Jeden głos przeciw
BIZNES
Policjanci zatrzymali pięć osób
Zajechali drogę, uderzali i kopali w autobus z kibicami
Kujawsko-Pomorskie
imageTitle
Debiut do zapamiętania. Potulski najmłodszym Polakiem w Bundeslidze
EUROSPORT
sklejka 4
Nasi dziennikarze wśród nominowanych do nagród Grand Press 2025
Kultura i styl
Autem wjechał w koparkę
Pijany wjechał w zaparkowaną koparkę
Opole
Potrącenie pieszego w Alejach Jerozolimskich
Potrącenie pieszego przez tramwaj. "Przechodził w miejscu niedozwolonym"
WARSZAWA
Policja zatrzymała 20 osób za przestępstwa narkotykowe
Zatrzymania za handel narkotykami. 20 osób usłyszało zarzuty
WARSZAWA
Antyrządowa demonstracja w Gruzji (30.11.2024)
BBC: Gruzja prawdopodobnie użyła broni chemicznej z pierwszej wojny światowej
Świat
shutterstock_2260105509
"Konsumenci zaskoczeni". Duża kara dla Biedronki, sieć reaguje
BIZNES
Trump i Maduro
Trump miał ostrzec dyktatora. Media o szczegółach rozmowy
Świat
warszawa - Sheviakova Kateryna shutterstock_2539906581
Polska gospodarka mocno w górę. Najnowsze dane
BIZNES

Jesteś zalogowany na zbyt dużej ilości urządzeń

Limit zalogowanych sesji to 5. Usuń lub wyloguj się z innych urządzeń z karty Twoich urządzeń, aby kontynuować.

Więcej informacji o możliwościach rozwiązania problemu znajdziesz na stronie:pomoc.tvn24.pl

ABWAdam BodnarAdam NiedzielskiAdam SzłapkaAdministracja Donalda TrumpaAgencja Bezpieczeństwa WewnętrznegoAgrouniaAlaksandr ŁukaszenkaAleksander KwaśniewskiAleksandra DulkiewiczAlert RCBAmbasada USA w PolsceAndrzej DudaBiałoruśBitcoinBiuro Bezpieczeństwa NarodowegoBliski WschódBomba atomowaBorys BudkaBrukselaCBŚPCBACeny paliwCeny żywnościCeny prąduCeny mieszkańChinyChoroby zakaźneCIACOVID-19CyberbezpieczeństwoDaniel ObajtekDariusz KlimczakDariusz KornelukDariusz MateckiDariusz WieczorekDonald TrumpDonald TuskElon MuskEurojackpotFrancjaJacek SasinJacek SutrykJacek SiewieraJan GrabiecJarosław KaczyńskiJ.D. VanceJoe BidenJustin TrudeauKanadaKoalicja ObywatelskaKonfederacjaKrajowa Administracja SkarbowaKryptowalutyKrzysztof BosakKrzysztof HetmanLasy PaństwoweLech WałęsaLewicaLotnisko ChopinaLottoMaciej WąsikMarcin PrzydaczMarcin KierwińskiMarian BanaśMariusz BłaszczakMariusz KamińskiMark ZuckerbergMateusz MorawieckiMichał KamińskiMinisterstwo Aktywów PaństwowychMinisterstwo Edukacji i NaukiMinisterstwo InfrastrukturyMinisterstwo KulturyMinisterstwo Obrony NarodowejMinisterstwo RolnictwaMinisterstwo Rozwoju i TechnologiiMinisterstwo Sportu i TurystykiMinisterstwo CyfryzacjiMinisterstwo Edukacji NarodowejMinisterstwo FinansówMinisterstwo Klimatu i ŚrodowiskaMinisterstwo Nauki i Szkolnictwa WyższegoMinisterstwo SprawiedliwościMinisterstwo Rodziny, Pracy i Polityki SpołecznejMinisterstwo Spraw ZagranicznychMoskwaNaczelny Sąd AdministracyjnyNajwyższa Izba KontroliNarodowe Centrum Badań i RozwojuNarodowy Bank PolskiNarodowy Fundusz ZdrowiaNASANATONiemcyNord Stream 2Nowa LewicaOrdo IurisOrganizacja Narodów ZjednoczonychOrlenParlament EuropejskiPartia Demokratyczna USAPartia RepublikańskaPentagonPiotr GlińskiPITPKB PolskiPKO BPPKP CargoPKP IntercityPKP PLKPlatforma ObywatelskaPLL LOTPoczta PolskaPolicjaPolska 2050Polska ArmiaPrawo i SprawiedliwośćPrezes NBP Adam GlapińskiPrezydent RPProkuratura KrajowaPrzemysław CzarnekRada EuropyRada MinistrówRafał TrzaskowkiRafał BochenekRobert BiedrońRopa naftowaRosjaRyszard PetruRyszard KaliszRzecznik Praw DzieckaRzecznik Praw ObywatelskichSąd NajwyższySłużba Ochrony PaństwaSłużba WięziennaSąd apelacyjnySamorząd terytorialnySędziowieSejmSenat RPSławomir MentzenSojusz Lewicy DemokratycznejSolidarna PolskaStopy procentoweStraż GranicznaStraż miejskaStraż pożarnaStrajkSuwerenna PolskaSztuczna inteligencjaSzymon HołowniaTadeusz RydzykTikTokTobiasz BocheńskiTrybunał KonstytucyjnyTrzecia DrogaTSUEUchodźcyUkrainaUnia EuropejskaUOKiKUSAWładysław Kosiniak-KamyszWłodzimierz WróbelWHOWładimir PutinWołodymyr ZełenskiWojna na UkrainieWojska Obrony TerytorialnejWojskoWybory Prezydenckie 2025Zjednoczona Prawica