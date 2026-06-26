Częstochowa Kłótnia i bójka na ulicy w Częstochowie. Działacz usunięty z komitetu referendalnego Oprac. Tomasz Kubik |

Doprowadzenie prezydenta Częstochowy do prokuratury w Katowicach Źródło wideo: TVN24 Źródło zdj. gł.: Aktywna Częstochowa

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"W związku z opublikowaniem w przestrzeni publicznej bulwersującego materiału filmowego z udziałem Marka Drygasa, Komitet Referendalny podjął decyzję o jego natychmiastowym usunięciu ze składu Komitetu" - poinformował w piątek w południe Komitet Referendalny, który od tygodnia zbiera podpisy pod wnioskiem o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania prezydenta Częstochowy i rady miasta.

Film ukazał się na Facebooku. Pokazuje, jak Marek Drygas kłóci się z kimś na ulicy, popycha, mężczyzna upada na chodnik. Drygas wyzywa go, rozpina rozporek. Dalej, poza obscenicznymi ruchami, nie widać szczegółów, obraz został zamazany. Z filmu można się zorientować, że adwersarzy Drygasa było kilku.

Kłótnia i bójka na ulicy Częstochowy Źródło zdjęcia: Aktywna Częstochowa/Facebook

Oświadczenie dopiero w poniedziałek

- Proszę nie wyciągać pochopnych wniosków, ponieważ film przedstawia wycinek sytuacji i to ja zostałem pobity — powiedział Polskiej Agencji Prasowej Marek Drygas. Odmówił szerszego komentarza, zapowiadając wydanie oświadczenia w poniedziałek.

Komitet referendalny podkreślił w piątek, że osoby w nim zasiadające "nie posiadały żadnej wiedzy o okolicznościach przedstawionych w opublikowanym materiale", a "informacje te były dla wszystkich członków Komitetu całkowitym zaskoczeniem i wywołały takie samo oburzenie, jak wśród opinii publicznej".

Kłótnia i bójka na ulicy Częstochowy Źródło zdjęcia: Aktywna Częstochowa/Facebook

"Komitet Referendalny zdecydowanie odcina się od wszelkich zachowań naruszających normy społeczne, etyczne lub prawne. Nie ma i nie będzie zgody na reprezentowanie Komitetu przez osoby, których postępowanie godzi w jego wiarygodność oraz wartości, jakimi się kierujemy" - podkreślono w oświadczeniu.

Zaznaczono ponadto, że "specyfika tworzenia komitetów referendalnych, które powstają w krótkim czasie i opierają się na zaangażowaniu wielu osób, nie pozwala na przeprowadzenie pełnej i szczegółowej weryfikacji każdego z członków przed ich zgłoszeniem". Wskazano również, że komitet "zareagował niezwłocznie, podejmując jedyną możliwą decyzję o natychmiastowym wykluczeniu Marka Drygasa ze swoich struktur".

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Przedsiębiorca i inicjator referendum

Marek Drygas jest przedsiębiorcą. Był jednym z trzech głównych inicjatorów skutecznego referendum z 2009 r., w którym stanowisko stracił poprzedni, prawicowy prezydent Częstochowy Tadeusz Wrona. Drygas w wywiadach utrzymywał, że to on namówił wtedy Krzysztofa Matyjaszczyka, posła SLD, do kandydowania. Z czasem się nim rozczarował i dlatego chce jego odwołania. Od 2010 r. Drygas nie był czynny politycznie i publicznie.

Prezydent Krzysztof Matyjaszczyk (zgadza się na podawanie imienia i nazwiska) został zatrzymany przez Centralne Biuro Antykorupcyjne w lutym br., a prokurator przedstawiła mu dwa zarzuty korupcyjne. Jeden to przyjęcie korzyści majątkowej w wysokości co najmniej 40 tys. zł w zamian za wprowadzenie zmian w budżecie, pozwalających na realizację zamówienia publicznego z korzyścią dla przedsiębiorcy realizującego to zamówienie. Drugi zarzut to przyjęcie od wielu osób korzyści majątkowych nie mniejszych niż w sumie 129 tys. zł.

Sąd nie zgodził się na aresztowanie prezydenta; w ramach decyzji prokuratorskich ma zakaz wchodzenia do urzędu i pełnienia funkcji. Zastępuje go w obowiązkach pierwszy zastępca, Zdzisław Wolski.

Zarzuty dla 20 osób

W śledztwie w sprawie korupcji w Częstochowie zarzuty usłyszało ponad 20 osób, w tym kilku samorządowców — jako pierwszy Bartłomiej Sabat (PO), były wiceprezydent miasta, a w chwili zatrzymania i aresztowania w październiku 2024 r. wicemarszałek woj. śląskiego. Ostatnią jest zatrzymana 15 czerwca br. partnerka wiceprezydenta Częstochowy Łukasza Kota, Katarzyna D., pracownica Częstochowskiego Przedsiębiorstwa Komunalnego. Według śledczych miała wręczać łapówki, w sumie 50 tys. zł. Prokuratura zastosowała wobec niej wolnościowe środki zapobiegawcze: poręczenie majątkowe, dozór policyjny.

Zmniejszenie składu inicjatywnej grupy referendalnej nie wpłynie na jej możliwości działania. - Przepisy mówią, że musi ona liczyć co najmniej 5 osób — powiedział dyrektor częstochowskiej delegatury Krajowego Biura Wyborczego Tomasz Dorcuchowski. Obecnie składa się z 8 osób. Na zebranie wymaganej liczby 15900 podpisów ma czas do 17 sierpnia.

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Komitet referendalny przedstawia się jako bezpartyjny, jego członkowie zapewnili, że nie należą do żadnej partii. Jednak trzy z dziewięciu osób - w tym pełnomocnik - w ostatnich wyborach samorządowych startowało, bezskutecznie, do rady miasta z listy Trzeciej Drogi. Nie ma ona w częstochowskim samorządzie swojej reprezentacji.

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